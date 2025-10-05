  • Спортс
  Ротенберг выложил фото с Карпиным: «Поддерживаем сборную России и тренера! Впереди важные игры с Ираном и Боливией. Вся страна болеет за вас!»
Фото
30

Ротенберг выложил фото с Карпиным: «Поддерживаем сборную России и тренера! Впереди важные игры с Ираном и Боливией. Вся страна болеет за вас!»

Роман Ротенберг опубликовал фото с Валерием Карпиным после матча «Динамо».

В субботу бело-голубые проиграли «Локомотиву» (3:5) в домашнем матче 11-го тура Мир РПЛ. 

«Поддерживаем сборную России по футболу и главного тренера Валерия Георгиевича Карпина!

Впереди два товарищеских матча – 10 октября с Ираном и 14 октября с Боливией. Это важные игры, которые дают нашей национальной команде необходимую игровую практику, возможность проверить силы, сыгранность и тактику в поединках с сильными соперниками. Это помогает игрокам расти и быть готовыми к будущим официальным турнирам на самом высоком уровне.

Также приглашаем сборную по футболу поддержать хоккейную сборную России на матчах Кубка Первого канала, который пройдет в декабре в Новосибирске. Будем рады видеть игроков и тренерский штаб на трибунах, ведь спорт объединяет нас всех! 

Желаем нашей национальной команде успешной игры, уверенности и побед. Вся страна болеет за вас! Россия, вперед», – написал член совета директоров хоккейного «Динамо» и главный тренер «России 25» Роман Ротенберг.

Фото: t.me/rotenberg81

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
