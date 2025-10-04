  • Спортс
  • Пашков о проблемах вратарей из Северной Америки в КХЛ: «Есть вопросы к селекционерам. Агентам удается всучить второсортный товар. Надо больше доверять молодым российским голкиперам»
1

Пашков о проблемах вратарей из Северной Америки в КХЛ: «Есть вопросы к селекционерам. Агентам удается всучить второсортный товар. Надо больше доверять молодым российским голкиперам»

Александр Пашков высказался о проблемах у вратарей из Северной Америки в КХЛ.

– На ваш взгляд, что надломило «Ладу» и «Сибирь»?

– Подбор кадров – и в первую очередь во вратарской линии. В той же «Сибири» получили примерно такую же ситуацию, как год назад в «Динамо». Тогда у нас появился крайне сомнительный персонаж – Миска. Нынешний страж ворот «Сибири» [Луи Доминге] чем-то его напоминает.

В «Динамо» хотя бы мощная атака, она команду вытянула. У Новосибирска такой атаки нет. Вообще с североамериканскими вратарями намечается неприятная тенденция.

– Какая?

– Проблемы не только у Доминге. Посмотрите, как тяжело стартует в «Тракторе» Дриджер. Точно такая же ситуация в ЦСКА с Мартином.

Есть вопросы к нашим селекционерам, которые по инерции делают ставку на голкиперов-легионеров. 

– Как объяснить североамериканские вратарские проблемы в КХЛ?

– У этих голкиперов средний уровень, который не позволяет им быстро перестроиться с броскового хоккея АХЛ на более пасовый и комбинационный хоккей КХЛ. Плюс активно работают агенты, которым удается всучить второсортный товар.

Надо подождать до середины сезона, чтобы изучить эту тенденцию. Но уже сейчас понятно, что нужно больше доверять молодым российским вратарям, – сказал олимпийский чемпион. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
