Голдобин про 1:3 от «Спартака» и критике от Ларионова: «В «Гарри Поттере» не одна часть, у нас тоже. Новая команда, тяжело, тем более на родной арене. Через многое переступал»

Николай Голдобин высказался о критике от тренера СКА Игоря Ларионова.

В пятницу петербургский клуб проиграл «Спартаку » (1:3) в гостевом матче Fonbet Чемпионата КХЛ. Николай Голдобин, ранее выступавший за красно-белых, не отметился результативными действиями в игре.

– Бывают такие игры, плохо сыграли.

– Ларионов жестко сказал про вас. Был разговор?

– Первая игра, ничего страшного, все впереди. Знаете, в «Гарри Поттере» не одна часть, у нас тоже много частей впереди. Новая команда, тяжело, тем более играть на родной арене всегда тяжело. Через многое переступал. Результат не очень хороший, но такое бывает, – сказал Николай Голдобин .

Ларионов о Голдобине против «Спартака»: «Если нет сердца, огня, один талант не поможет. Можно добиваться личных успехов, но перебороть себя, помочь команде – этих качеств пока не вижу»