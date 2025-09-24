  • Спортс
  • Черкас о СКА: «Ларионов хочет поставить красивый хоккей, но тогда нужен Третьяк на воротах, либо Фетисов и Касатонов в обороне. Разве умение удержать счет и выиграть – это автобус?»
4

Черкас о СКА: «Ларионов хочет поставить красивый хоккей, но тогда нужен Третьяк на воротах, либо Фетисов и Касатонов в обороне. Разве умение удержать счет и выиграть – это автобус?»

Сергей Черкас оценил стиль игры СКА под руководством Игоря Ларионова.

Во вторник петербургский клуб уступил «Авангарду» (2:4) в домашнем матче. Ранее СКА выиграл 4 матча подряд, в том числе у минского «Динамо» (3:2 ОТ). 

«Если с минским «Динамо» армейцам удалось вырвать победу, уступая при этом в две шайбы, то против «Авангарда» этого сделать не получилось. Нельзя давать сопернику так играть в начале. В середине матча петербуржцы играли здорово, но были очевидные проблемы в обороне.

Заврагин дважды допустил ошибку, после чего омичи смогли забросить шайбы. Но все равно он много выручал свою команду. Но о чём говорит то, что мы сейчас отмечаем игру Заврагина? Оборона СКА в этом матче играла гораздо хуже нападения.

Ларионов хочет поставить красивый хоккей. Это здорово. Но чтобы так играть, нужно либо иметь в воротах Владислава Третьяка, либо в обороне нужны Фетисов и Касатонов. «Авангард» тоже играл не лучшим образом, но у Серебрякова хватило мастерства подчищать ряд эпизодов.

Заврагин абсолютно точно проиграл вчера дуэль Серебрякову. Ларионов говорил, что СКА не будет играть в «автобус». Но разве умение удержать счет и довести матч до победы – это «автобус»? Это организация игры в обороне. Мы говорим о разных вещах.

Не строй ты «автобус», но нельзя так проигрывать матчи. СКА сейчас набирает обороты – это точно. Игра в атаке выглядит солиднее, но не за счет всего состава, а благодаря тройке Хайруллин – Воробьев – Зыков.

Эти хоккеисты выглядят ярко и забивают практически все голы. Но где Локтионов, Ларионов, Голдобин? Хотелось бы видеть их помощь команде», – сказал бывший тренер СКА Сергей Черкас. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
