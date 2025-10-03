Ларионов о Голдобине против «Спартака»: «Если нет сердца, огня, один талант не поможет. Можно добиваться личных успехов, но перебороть себя, помочь команде – этих качеств пока не вижу»

Игорь Ларионов высказался об игре Николая Голдобина за СКА.

В пятницу петербургский клуб проиграл «Спартаку» (1:3) в гостевом матче Fonbet Чемпионата КХЛ. Николай Голдобин , ранее выступавший за красно-белых, не отметился результативными действиями в игре.

– Все знали, что для Николая Голдобина это не простой матч. Он все-таки провел в «Спартаке» несколько сезонов, был лидером и любимцем публики. Что пошло не так, ведь сегодня у него самое маленькое игровое время в вашей команде? Почему у него не получилось с точки зрения эмоций?

– Все люди разные, у всех разные качества, нет одинаковых игроков. Да, если обобщать, то они, может, и есть, если говорить о том, что кто-то выполняет роль чекеров и так далее. Но есть игроки, которые играют за счет своего интеллекта.

Скажу так: в сегодняшнем хоккее, в нынешних реалиях, если у тебя нет сердца, если нет огня, то ни один талант не поможет подняться на ступеньку выше.

Можно добиваться каких-то небольших личных успехов, но выиграть командно, перебороть себя, помочь команде в чем-то другом – этих качеств я пока не вижу, – сказал главный тренер СКА .