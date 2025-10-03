  • Спортс
  • Ларионов про 1:3 от «Спартака»: «СКА подкосила череда удалений. Можно бороться рублем, наказывать. Игроки должны чувствовать ответственность, нужно терпение»
Ларионов про 1:3 от «Спартака»: «СКА подкосила череда удалений. Можно бороться рублем, наказывать. Игроки должны чувствовать ответственность, нужно терпение»

Игорь Ларионов высказался о поражении СКА от «Спартака» (1:3) в Fonbet КХЛ.

– Начну с того, что по традиции, наверное, не самой хорошей, но поздравлю соперника с победой. Сложный матч, который мог перевернуться в любую сторону до тех ошибок, которые мы совершили. И, конечно, череда удалений подкосила команду. Это либо дисциплина, либо невнимательность. Но это факт.

– Вы упомянули удаления. В решающем периоде, когда надо отыгрываться, команда хватает 8 минут штрафа – как с этим бороться?

– Знаете, можно бороться по-разному. Можно бороться рублем, наказывать. Можно бороться словами. Но выходя на лед, игроки должны чувствовать перед собой ответственность и понимать, что в сложных матчах эмоции могут зашкаливать. И об этом было сказано, что нужно терпение.

Мы, в принципе, проводили хороший матч до того, как пропустили два гола. И ты можешь сделать только то, что ты можешь сделать. Потому что слова, которые ты говоришь, которые пытаешься донести до ребят, все равно где-то теряются, и происходят моменты, которые ведут к нарушениям.

Поэтому вопрос игровой дисциплины – это вопрос каждого игрока. Я сейчас сказал в раздевалке, что надо каждому в себе покопаться: как индивидуально каждому игроку, так и команде в целом.

Мы – тренерский штаб – им поможем, будем пытаться все-таки провести матч безукоризненно, правильно, дисциплинированно и честно по отношению к коллективу, – сказал главный тренер СКА

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт СКА
