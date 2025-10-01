Генменеджер «Миннесоты» о рекордном контракте Капризова: «Команда становится привлекательной, когда в ней есть кто-то вроде Кирилла. Это еще одна причина»

Генеральный менеджер «Миннесоты» оценил новый контракт Кирилла Капризова.

Вчера 28-летний форвард подписал соглашение на 8 лет и 136 млн долларов, что стало рекордом НХЛ по общей и средней за год (17 млн) суммам. Договор вступит в силу с сезона-2026/27.

«Отличные хоккеисты хотят играть с другими отличными хоккеистами. Команда становится привлекательной, когда в ней есть кто-то вроде Кирилла .

Это еще одна причина. Играть с отличными партнерами – это то, чего хотят хоккеисты.

Когда он решил остаться, мы приняли это. Все было бы по-другому, если бы он решил уйти», – сказал генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин .

Капризов о контракте на 136 млн долларов с «Миннесотой»: «Здесь мой второй дом – очень рад остаться еще на 9 лет. Я счастлив и с нетерпением жду сезона»