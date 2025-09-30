  • Спортс
Терещенко о контракте Капризова с «Миннесотой» на 136 млн: «Заберет Кубок Стэнли, надеюсь. Слава богу, что русских ребят так ценят»

Алексей Терещенко высказался о новом контракте Кирилла Капризова с «Миннесотой».

Сегодня 28-летний форвард продлил соглашение с «Уайлд» на 8 лет. Новый контракт Капризова стал самым большим в истории НХЛ как по средней годовой зарплате (17 млн долларов за сезон), так и по абсолютной сумме.

«Если Кирилл это переподписание сделал, значит, его все устраивает. Надеюсь, с новым контрактом он заберет Кубок Стэнли.

То, что у него самый большой контракт – слава богу, что наших русских ребят так ценят. Конечно, приятно, что самый дорогостоящий контракт у российского хоккеиста. Это уважение к его труду и работе», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
