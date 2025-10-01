Серавалли о рекордном кэпхите Капризова: «Думаю, Макдэвид захочет больше. Но «Эдмонтон» не может дать ему даже те же 17 млн»

Фрэнк Серавалли высказался о влиянии контракта Капризова на сделку Макдэвида.

28-летний форвард Кирилл Капризов подписал с «Миннесотой» новое соглашение на 8 лет и 136 миллионов долларов, что стало рекордом НХЛ по общей и средней за год (17 млн) суммам.

Для 28-летнего капитана «Эдмонтона » Коннора Макдэвида следующий сезон станет заключительным по контракту с кэпхитом 12,5 млн долларов.

«Ойлерс» получили право продлить контракт с пятикратным обладателем «Арт Росс Трофи» с 1 июля этого года.

«Думаю, Макдэвид захочет больше. Но «Эдмонтон» не может себе это позволить. Более того, я не думаю, что они могут позволить себе дать ему даже те же 17 млн, учитывая их ситуацию с потолком зарплат и подписанные ранее контракты. Все это суммируется и накапливается, и даже планируемый рост потолка может не соответствовать нуждам «Ойлерс».

Что еще мы знаем о Макдэвиде – он хочет играть в сильной команде, претендующей на Кубок Стэнли . Именно это сейчас удерживает его от продления контракта с «Ойлерс». Ему нужны весомые доказательства статуса клуба. Два выхода в финал необязательно являются индикатором будущих успехов.

В такой ситуации я не думаю, что для него имеет смысл догонять Капризова, если говорить о других его желаниях», – сказал инсайдер DailyFaceoff в программе B/R Open Ice.

