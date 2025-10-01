  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Серавалли о рекордном кэпхите Капризова: «Думаю, Макдэвид захочет больше. Но «Эдмонтон» не может дать ему даже те же 17 млн»
10

Серавалли о рекордном кэпхите Капризова: «Думаю, Макдэвид захочет больше. Но «Эдмонтон» не может дать ему даже те же 17 млн»

Фрэнк Серавалли высказался о влиянии контракта Капризова на сделку Макдэвида.

28-летний форвард Кирилл Капризов подписал с «Миннесотой» новое соглашение на 8 лет и 136 миллионов долларов, что стало рекордом НХЛ по общей и средней за год (17 млн) суммам. 

Для 28-летнего капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида следующий сезон станет заключительным по контракту с кэпхитом 12,5 млн долларов. 

«Ойлерс» получили право продлить контракт с пятикратным обладателем «Арт Росс Трофи» с 1 июля этого года. 

«Думаю, Макдэвид захочет больше. Но «Эдмонтон» не может себе это позволить. Более того, я не думаю, что они могут позволить себе дать ему даже те же 17 млн, учитывая их ситуацию с потолком зарплат и подписанные ранее контракты. Все это суммируется и накапливается, и даже планируемый рост потолка может не соответствовать нуждам «Ойлерс». 

Что еще мы знаем о Макдэвиде – он хочет играть в сильной команде, претендующей на Кубок Стэнли. Именно это сейчас удерживает его от продления контракта с «Ойлерс». Ему нужны весомые доказательства статуса клуба. Два выхода в финал необязательно являются индикатором будущих успехов.   

В такой ситуации я не думаю, что для него имеет смысл догонять Капризова, если говорить о других его желаниях», – сказал инсайдер DailyFaceoff в программе B/R Open Ice.

Капризов выбил $136 млн у «Миннесоты»! Это самый большой контракт в истории

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportskeeda
logoМиннесота
logoКубок Стэнли
logoКирилл Капризов
деньги
logoЭдмонтон
logoНХЛ
logoКоннор Макдэвид
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Шевченко о Кузнецове в «Металлурге»: «Это не будет шоком для Разина, все согласовано. Зарплата у Евгения будет умеренная, эта история не про деньги»
7 минут назад
В новом контракте Капризова с «Миннесотой» есть полный запрет на перемещения – в течение всех 8 лет. Из общей суммы 136 млн долларов 128 приходится на подписные бонусы
1234 минуты назад
Контракт Капризова на 136 млн долларов, «Реал» разнес «Кайрат» с хет-триком Мбаппе, Медведев снялся в полуфинале и другие новости
8сегодня, 06:10
Капризов о 8-летнем контракте с «Миннесотой» на 136 млн долларов: «Возможно, он будет последним. Всю карьеру играть за одну команду – это здорово. Верю, что мы завоюем Кубок Стэнли»
3сегодня, 05:55
КХЛ. «Авангард» примет «Адмирал», «Локомотив» в гостях у «Барыса», «Салават» сыграет с «Сибирью», СКА против «Торпедо»
13сегодня, 05:15
Давыдов дал совет КХЛ и медиа: «Крутите 700 очков Гусева и тысячу Шипачева! Цифры должны вылетать из каждого утюга. НХЛ красиво оформила гонку Овечкина»
17сегодня, 04:55
Бут набрал 1+1 в матче с «Лос-Анджелесом» на предсезонке. Форвард «Юты» совершил 2 результативных действия за 1:50
сегодня, 03:40Видео
НХЛ. Выставочные матчи. «Вашингтон» одолел «Коламбус», «Монреаль» разгромил «Оттаву», «Миннесота» обыграла «Виннипег»
5сегодня, 03:37
Демидов набрал 0+2 в матче с «Оттавой» на предсезонке и стал 3-й звездой. «Монреаль» разгромил «Сенаторс» (5:0) в Квебеке
1сегодня, 03:25
Капризов набрал 1+1 в первой игре за «Миннесоту» после подписания рекордного контракта в НХЛ. Он стал 1-й звездой матча с «Виннипегом» на предсезонке
8сегодня, 03:10Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Дементьев про 136 млн долларов Капризова в «Миннесоте»: «До него клуб не выбирал русских 11 лет. Для владельца он больше, чем просто игрок его команды»
19 минут назад
Даниил Орлов после 6:3 с «Трактором»: «Оборона у них плохая. Про «Спартак» так часто говорят. Может, не только на нас надо внимание обращать?»
154 минуты назад
Маркус Фолиньо о 8-летнем контракте Капризова на 136 млн долларов: «Кирилл – суперзвезда. Он делает разницу, никто не хочет, чтобы такие ребята уходили. Сегодня его улыбка была еще шире»
сегодня, 06:20
Кузьменко забил «Юте» в матче предсезонки
сегодня, 04:40Видео
19-летний Илья Протас забил 1-й гол за «Вашингтон» – «Коламбусу» на предсезонке
сегодня, 04:25
Наместников забил «Миннесоте» на предсезонке. Форвард «Виннипега» выиграл 75% попыток на точке вбрасывания (9 из 12) в матче
сегодня, 04:10Видео
Любушкин забил за «Даллас» в матче с «Сент-Луисом» на предсезонке
сегодня, 03:55Видео
Бурмистров о «Шанхае»: «Не та команда, которая будет идти на последних местах. Хотим быть на вершине КХЛ, показываем это от игры к игре»
вчера, 22:00
Порядин о 2+2 против «Трактора»: «Было хорошее настроение, вера в себя – когда она есть, чувствуешь момент. Не нужно сильно закапываться в себе»
1вчера, 21:48
Коньков о «Нефтехимике»: «Не смотрит на авторитетов. Когда проигрывали «Локомотиву» 0:2, на лавке было спокойствие, они выправили матч и победили. Гришин чувствует коллектив»
1вчера, 21:23