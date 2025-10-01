Капризов о 8-летнем контракте с «Миннесотой» на 136 млн долларов: «Возможно, он будет последним. Всю карьеру играть за одну команду – это здорово. Верю, что мы завоюем Кубок Стэнли»

Кирилл Капризов сказал, что хотел бы отыграть в «Миннесоте» всю карьеру в НХЛ.

28-летний форвард подписал с «Уайлд» новое соглашение на 8 лет и 136 миллионов долларов, что стало рекордом НХЛ по общей и средней за год (17 млн) суммам.

Контракт вступит в силу с сезона-2026/27.

«Срок долгий, а я уже не так молод. Возможно, этот контракт будет последним в моей карьере хоккеиста. Посмотрим. Сейчас я очень рад.

Можно посмотреть на Сидни Кросби или Александра Овечкина – они всю карьеру [в НХЛ] проводят в одной команде. Это здорово – не менять много команд, а играть только за одну. Когда я приехал сюда, «Миннесота » помогла мне во многом – и в хоккее, и в обычной жизни.

Я счастлив, что буду продолжать играть здесь и стремиться побеждать. Я верю, что однажды мы завоюем Кубок Стэнли », – сказал Капризов .

Новый сезон станет для 38-летнего Кросби («Питтсбург») и 40-летнего Овечкина («Вашингтон») 21-м за карьеру в лиге.