Броссо о проблемах со светом на игре «Динамо» с «Нефтехимиком»: «Первый раз с таким встретился, но это не оправдание плохому началу»

Девин Броссо поделился мнением проблемах со светом на игре «Динамо».

Матч FONBET чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (2:3) начался с задержкой на 10-12 минут. Сотрудники стадиона не могли наладить освещение на одной из половин площадки.

– Матч с «Нефтехимиком» долго не начинался, были проблемы со светом. Это впервые в вашей карьере?

– Да, в первый раз встретился с таким. Но эта ситуация не может быть оправданием плохому началу матча со стороны нашей команды.

– В матче с «Адмиралом» вы помогли «Динамо» уйти от поражения, забросив шайбу за две секунды до конца. Сейчас тоже были на площадке в самой концовке встречи. А во втором периоде выходили один на один с вратарем, не показалось, что там мог быть штрафной бросок?

– В конце концов, это все равно была упущенная мной возможность. Штрафной бросок или удаление – не столь важно, обидно, что мы не реализовываем такие шансы, это могло бы здорово помочь команде, – сказал форвард «Динамо » Девин Броссо .

У «Динамо» возникли проблемы со светом: матч задержали, одна сторона была темнее