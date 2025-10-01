  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Броссо о проблемах со светом на игре «Динамо» с «Нефтехимиком»: «Первый раз с таким встретился, но это не оправдание плохому началу»
0

Броссо о проблемах со светом на игре «Динамо» с «Нефтехимиком»: «Первый раз с таким встретился, но это не оправдание плохому началу»

Девин Броссо поделился мнением проблемах со светом на игре «Динамо».

Матч FONBET чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (2:3) начался с задержкой на 10-12 минут. Сотрудники стадиона не могли наладить освещение на одной из половин площадки.

– Матч с «Нефтехимиком» долго не начинался, были проблемы со светом. Это впервые в вашей карьере?

– Да, в первый раз встретился с таким. Но эта ситуация не может быть оправданием плохому началу матча со стороны нашей команды.

– В матче с «Адмиралом» вы помогли «Динамо» уйти от поражения, забросив шайбу за две секунды до конца. Сейчас тоже были на площадке в самой концовке встречи. А во втором периоде выходили один на один с вратарем, не показалось, что там мог быть штрафной бросок?

– В конце концов, это все равно была упущенная мной возможность. Штрафной бросок или удаление – не столь важно, обидно, что мы не реализовываем такие шансы, это могло бы здорово помочь команде, – сказал форвард «Динамо» Девин Броссо.

У «Динамо» возникли проблемы со светом: матч задержали, одна сторона была темнее

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
logoДевин Броссо
logoКХЛ
logoДинамо Москва
ВТБ-Арена
logoЧемпионат.com
logoНефтехимик
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Динамо» обыграло «Амур» и «Адмирал» на выезде на фоне возможного увольнения Кудашова. У команды 3 победы в 7 играх сезона КХЛ
2322 сентября, 11:40
Терещенко о Броссо: «Иностранец должен играть на другом уровне. Опция ухода вполне возможна»
320 сентября, 19:58
«Динамо» отыгралось с 0:2 и победило «Адмирал» – 4:3. Броссо сравнял за 5 секунд до конца 3-го периода, Комтуа забил победный буллит
720 сентября, 09:48
Главные новости
Дегтярев встретился с руководством КХЛ: «Коммерческие доходы лиги выросли на 36% за прошлый год – до 12,4 млрд рублей. У КХЛ рекордная посещаемость, аудитория растет»
112 минут назадФото
Капризов о контракте на 136 млн долларов с «Миннесотой»: «Здесь мой второй дом – очень рад остаться еще на 9 лет. Я счастлив и с нетерпением жду сезона»
1139 минут назад
Кузнецов провел тренировку с «Металлургом» (Алексей Шевченко)
855 минут назад
Исаев, Дронов и Силантьев – хоккеисты месяца в КХЛ. Федоров из «Металлурга» – лучший новичок
сегодня, 09:38
«Сибирь» может уволить Епанчинцева в случае поражения от «Салавата». Клуб идет 10-м на Востоке (Артур Хайруллин)
9сегодня, 09:15
Губерниев о Кузнецове в «Металлурге»: «Не получилось найти хороший контракт в НХЛ, видимо. Будет дарить радость своей игрой в нашем чемпионате»
11сегодня, 09:05
36-летний Пачиоретти объявил о завершении карьеры. Экс-форвард «Монреаля», «Вашингтона» и «Вегаса» вошел в тренерский штаб университета Мичигана
1сегодня, 08:52
Казинс наотмашь ударил Демидова клюшкой по рукам в предсезонной игре. «Оттава» и «Монреаль» набрали 150 минут штрафа
10сегодня, 08:40Видео
Василевский – 31-й в рейтинге 50 лучших игроков НХЛ от Sportsnet. Бобровский – 35-й, Штюцле – 32-й, Бушар – 38-й, Слэвин – 40-й
2сегодня, 08:25
НХЛ. Выставочные матчи. «Вашингтон» одолел «Коламбус», «Монреаль» разгромил «Оттаву», «Миннесота» обыграла «Виннипег»
5сегодня, 08:25
Ко всем новостям
Последние новости
Форвард «Шанхая» Квинни о Галлане: «Лучший тренер в моей карьере. Очень требовательный, но все делает для хоккеистов – у него понятная система и схемы»
сегодня, 09:27
Быков о рекордном контракте Капризова: «Выдающийся хоккеист оценен по достоинству своего мастерства и человеческих качеств. Очень рад за Кирилла»
1сегодня, 08:12
Дементьев про 136 млн долларов Капризова в «Миннесоте»: «До него клуб не выбирал русских 11 лет. Для владельца он больше, чем просто игрок его команды»
1сегодня, 07:10
Даниил Орлов после 6:3 с «Трактором»: «Оборона у них плохая. Про «Спартак» так часто говорят. Может, не только на нас надо внимание обращать?»
сегодня, 06:35
Маркус Фолиньо о 8-летнем контракте Капризова на 136 млн долларов: «Кирилл – суперзвезда. Он делает разницу, никто не хочет, чтобы такие ребята уходили. Сегодня его улыбка была еще шире»
сегодня, 06:20
Кузьменко забил «Юте» в матче предсезонки
сегодня, 04:40Видео
19-летний Илья Протас забил 1-й гол за «Вашингтон» – «Коламбусу» на предсезонке
сегодня, 04:25
Наместников забил «Миннесоте» на предсезонке. Форвард «Виннипега» выиграл 75% попыток на точке вбрасывания (9 из 12) в матче
сегодня, 04:10Видео
Любушкин забил за «Даллас» в матче с «Сент-Луисом» на предсезонке
сегодня, 03:55Видео
Бурмистров о «Шанхае»: «Не та команда, которая будет идти на последних местах. Хотим быть на вершине КХЛ, показываем это от игры к игре»
вчера, 22:00