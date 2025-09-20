Терещенко о Броссо: «Иностранец должен играть на другом уровне. Опция ухода вполне возможна»
Алексея Терещенко не убеждает игра Девина Броссо.
Канадский нападающий перешел в «Динамо» в июне. На его счету 1+1 в 3 матчах сезона FONBET Чемпионата КХЛ.
– Броссо сможет взять на себя роль лидера? Или он так и останется на уровне игрока второго‑третьего звена?
– Я сомневаюсь. Да, он забил «Адмиралу», но по игре пока очень тяжело выглядит.
– Может ли «Динамо» расстаться с Броссо в текущем сезоне?
– Думаю, да, такая опция вполне возможна. Все‑таки иностранец должен играть на другом уровне.
– Как оцените игру еще одного новичка‑легионера Фредрика Клаэссона?
– Он выполняет то, что от него ждут в защите, но «Динамо» нужен иностранец уровня ушедшего Бреннана Менелла, – сказал бывший форвард «Динамо».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
