Терещенко о Броссо: «Иностранец должен играть на другом уровне. Опция ухода вполне возможна»

Алексея Терещенко не убеждает игра Девина Броссо.

Канадский нападающий перешел в «Динамо» в июне. На его счету 1+1 в 3 матчах сезона FONBET Чемпионата КХЛ. 

Броссо сможет взять на себя роль лидера? Или он так и останется на уровне игрока второго‑третьего звена?

– Я сомневаюсь. Да, он забил «Адмиралу», но по игре пока очень тяжело выглядит.

Может ли «Динамо» расстаться с Броссо в текущем сезоне?

– Думаю, да, такая опция вполне возможна. Все‑таки иностранец должен играть на другом уровне.

Как оцените игру еще одного новичка‑легионера Фредрика Клаэссона?

– Он выполняет то, что от него ждут в защите, но «Динамо» нужен иностранец уровня ушедшего Бреннана Менелла, – сказал бывший форвард «Динамо». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
