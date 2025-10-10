  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Заварухин о 3:0 с «Авангардом»: «Галкин сыграл хороший матч, ребята помогали ему, ложились под шайбу. Хорошие контратаки решили исход»
1

Заварухин о 3:0 с «Авангардом»: «Галкин сыграл хороший матч, ребята помогали ему, ложились под шайбу. Хорошие контратаки решили исход»

Николай Заварухин подвел итоги матча «Автомобилиста» с «Авангардом» (3:0).

Вратарь Владимир Галкин отразил все 35 бросков по своим воротам.

«Конечно, мы ожидали сложного матча, это уже четвертый наш матч через день. Соперник был мобильнее, свежее, лучше нас двигался.

Мы хорошо оборонялись: Галкин сыграл хороший матч, ребята помогали ему, ложились под шайбу. А хорошие контратаки решили исход», – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин

«Автомобилист» выиграл 6-й матч подряд. Галкин отразил все 35 бросков в игре с «Авангардом»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoНиколай Заварухин
logoКХЛ
logoМатч ТВ
logoАвангард
logoАвтомобилист
logoВладимир Галкин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Заварухин о 2:1 против СКА: «У «Автомобилиста» было неплохое движение, агрессия. Матч на жилах, рады победе над сильной командой»
128 октября, 17:34
СКА проиграл 5 матчей подряд, команда Ларионова – 7-я на Западе. У «Автомобилиста» 5 побед кряду
978 октября, 16:26
Заварухин про гол Буше «Авангарду»: «Перед игрой журналисты спросили, почему он не забивает, и это помогло. Теперь буду перед каждым матчем просить задавать этот вопрос»
36 октября, 17:31
Главные новости
«Динамо» отыгралось с 0:3 и победило ЦСКА по буллитам. Команда Кудашова выиграла 7 из 8 последних матчей
611 минут назад
КХЛ. ЦСКА уступил «Динамо» Москва, «Салават» проиграл «Спартаку», «Металлург» победил «Торпедо», «Автомобилист» обыграл «Авангард»
32022 минуты назад
Ги Буше о травме Прохоркина: «Сейчас мы не знаем, насколько долго это. Повреждения нижней части тела всегда непредсказуемые. Это могут быть дни, недели»
26 минут назад
«Спартак» выиграл 4 из 5 последних матчей. Команда Жамнова идет 2-й на Западе
536 минут назад
Разин о Кузнецове: «Женька функционально очень слаб, его физика была видна, когда нас во 2-м периоде запирали. И то его удаление из ниоткуда. Но посмотрим, мысли есть, он мастеровитый»
447 минут назад
Ги Буше о Галкине в матче с «Авангардом»: «Вратарь «Автомобилиста» показал запредельный уровень. Напомнило момент, когда я увидел, как играл Третьяк. Сегодня был сопоставимый уровень»
11сегодня, 18:01
Всего восемь вратарей брали Кубок Стэнли несколько раз. Вспомните всех?
сегодня, 18:00Тесты и игры
Разин о дебюте Кузнецова за «Металлург»: «Он создал много моментов. Мог заработать побольше очков, имел пару возможностей забить. Но функциональное состояние у него пока неважное»
8сегодня, 17:44
Разин и Исаков пообщались и пожали руки после матча «Металлурга» с «Торпедо»: «Максимальное уважение друг к другу от главных тренеров!»
8сегодня, 17:11Видео
«Автомобилист» выиграл 6-й матч подряд. Галкин отразил все 35 бросков в игре с «Авангардом»
19сегодня, 16:55
Ко всем новостям
Последние новости
Исаков об 1:4 от «Металлурга»: «Против них нельзя играть в открытый хоккей, нам это рано. Мы действовали на контратаках, создавали ситуации в позиционной обороне. Но забили мало – будем думать, что делать»
сегодня, 18:30
Буцаев о 2:4 от «Лады»: «Нельзя допускать детские ошибки на таком уровне. Не все нападающие «Сибири» показали остроту, нацеленность на ворота, борьбу. Процесс обучения будет идти каждый день»
2сегодня, 18:20
«Лада» выиграла 3 из 4 последних матчей. У «Сибири» 4 поражения в 5 играх
4сегодня, 17:34
Панин стал самым возрастным игроком «Салавата» в КХЛ. Защитник вышел на лед в возрасте 39 лет и 320 дней
5сегодня, 17:25
Жамнов об Орлове, Кине и Ефремове вне заявки «Спартака»: «Болеют. Пандемия у нас такая»
4сегодня, 16:09
Артюхин о «Салавате»: «Попадание в плей-офф можно будет назвать чудом. Видна финансовая проблема. Этот сезон будет перестроечным»
3сегодня, 15:58
Алексей Терещенко: «Хартли меняет свою систему, он изменил подход к работе. «Локомотив» сейчас играет в принципиально другой хоккей, чем при Никитине»
сегодня, 15:39
Хохлачев о матче против «Спартака»: «Ничего доказывать им не собираюсь. Это игра против моей родной команды, которая меня воспитала, поэтому эмоции будут особенные»
сегодня, 15:16
Карбери об Овечкине в 1-м матче сезона: «Немного заржавел в работе с шайбой. У него были хорошие моменты, он вернется в свой ритм»
3сегодня, 14:59
Каменский об адаптации в НХЛ: «Английский не знал, набирал в Нью-Йорк агенту, чтобы в Квебеке привезли пиццу. Привыкал получать зарплату не в кассе, а на счет, ездить на «Крайслере» после «Жигулей»
2сегодня, 14:37