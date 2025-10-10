Заварухин о 3:0 с «Авангардом»: «Галкин сыграл хороший матч, ребята помогали ему, ложились под шайбу. Хорошие контратаки решили исход»

Николай Заварухин подвел итоги матча «Автомобилиста» с «Авангардом» (3:0).

Вратарь Владимир Галкин отразил все 35 бросков по своим воротам.

«Конечно, мы ожидали сложного матча, это уже четвертый наш матч через день. Соперник был мобильнее, свежее, лучше нас двигался.

Мы хорошо оборонялись: Галкин сыграл хороший матч, ребята помогали ему, ложились под шайбу. А хорошие контратаки решили исход», – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин .

«Автомобилист» выиграл 6-й матч подряд. Галкин отразил все 35 бросков в игре с «Авангардом»