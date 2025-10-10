Разин о дебюте Кузнецова за «Металлург»: «Он создал много моментов. Мог заработать побольше очков, имел пару возможностей забить. Но функциональное состояние у него пока неважное»
Сегодня команда обыграла «Торпедо» со счетом 4:1. Евгений Кузнецов провел первый матч в составе «Металлурга» и сделал передачу.
– Сегодня была совсем другая игра, в отличие от нижегородской. «Торпедо» вышло с хорошем настроем. Мы создавали моменты в первом периоде, но пропустили ненужный гол в раздевалку. Потом переломили игру, а третий периоде мне понравился.
– Мы не ожидали увидеть Евгения Кузнецова в четвертом звене и на краю. Почему такое решение?
– Потому что в поездке собранные пятерки сыграли хорошо. Кого-то менять было нецелесообразно. Поэтому подпустили Кузнецова в четвертое звено, дали ему почувствовать игру. Но сегодня Женька пробовался и с другими партнерами.
– Ему пока недостает скорости? Но все остальное при нем.
– Да, он сегодня создал много моментов. Мог заработать побольше очков, сам имел пару возможностей забить. Но функциональное состояние у него пока неважное.
– Мог не попасть в состав?
– Если бы он не был готов, то не играл. Посмотрим, как будем включать его в игру. В любом случае у нас есть 13-й нападающий на случай, если кто-то не тянет, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
«Металлург» выиграл 10 из 11 последних матчей, команда Разина лидирует в КХЛ. «Торпедо» проиграло 4-ю игру подряд