Матч «Динамо» – «Нефтехимик» начался с задержкой на 10-12 минут из-за проблем со светом на «ВТБ-Арене»

Начало матча «Динамо» – «Нефтехимик» задержали из-за отключения света на арене.

Команда под руководством Алексея Кудашова принимает клуб из Нижнекамска (0:0 , первый период) в матче Fonbet КХЛ.

Матч начался с задержкой на 10-12 минут, так как на «ВТБ-Арене» были проблемы со светом. Сотрудники стадиона не могли наладить освещение на одной из половин площадки.

Арбитры, посовещавшись со скамейкой «Динамо », предложили разделить первый период между командами – чтобы каждая провела половину времени на неосвещенной стороне.