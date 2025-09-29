  • Спортс
  • Матч «Динамо» – «Нефтехимик» начался с задержкой на 10-12 минут из-за проблем со светом на «ВТБ-Арене»
Матч «Динамо» – «Нефтехимик» начался с задержкой на 10-12 минут из-за проблем со светом на «ВТБ-Арене»

Начало матча «Динамо» – «Нефтехимик» задержали из-за отключения света на арене.

Команда под руководством Алексея Кудашова принимает клуб из Нижнекамска (0:0, первый период) в матче Fonbet КХЛ. 

Матч начался с задержкой на 10-12 минут, так как на «ВТБ-Арене» были проблемы со светом. Сотрудники стадиона не могли наладить освещение на одной из половин площадки. 

Арбитры, посовещавшись со скамейкой «Динамо», предложили разделить первый период между командами – чтобы каждая провела половину времени на неосвещенной стороне. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Х – Хоккей»
ВТБ-Арена
logoНефтехимик
logoДинамо Москва
судьи
происшествия
logoКХЛ
