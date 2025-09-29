Матч «Динамо» – «Нефтехимик» начался с задержкой на 10-12 минут из-за проблем со светом на «ВТБ-Арене»
Начало матча «Динамо» – «Нефтехимик» задержали из-за отключения света на арене.
Команда под руководством Алексея Кудашова принимает клуб из Нижнекамска (0:0, первый период) в матче Fonbet КХЛ.
Матч начался с задержкой на 10-12 минут, так как на «ВТБ-Арене» были проблемы со светом. Сотрудники стадиона не могли наладить освещение на одной из половин площадки.
Арбитры, посовещавшись со скамейкой «Динамо», предложили разделить первый период между командами – чтобы каждая провела половину времени на неосвещенной стороне.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Х – Хоккей»
