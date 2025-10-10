«Лада» выиграла 3 из 4 последних матчей. У «Сибири» 4 поражения в 5 играх
«Лада» выиграла 3 из 4 последних матчей в Fonbet КХЛ.
Команда тренера Павла Десяткова обыграла «Сибирь» со счетом 4:2.
«Лада» набрала 10 очков в 14 играх сезона и занимает 10-е место на Западе.
«Сибирь» проиграла 4 из 5 последних матчей. Команда тренера Вячеслава Буцаева идет 10-й на Востоке с 10 баллами в 12 играх.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
