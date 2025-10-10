«Лада» выиграла 3 из 4 последних матчей. У «Сибири» 4 поражения в 5 играх

«Лада» выиграла 3 из 4 последних матчей в Fonbet КХЛ.

Команда тренера Павла Десяткова обыграла «Сибирь » со счетом 4:2.

«Лада » набрала 10 очков в 14 играх сезона и занимает 10-е место на Западе.

«Сибирь» проиграла 4 из 5 последних матчей. Команда тренера Вячеслава Буцаева идет 10-й на Востоке с 10 баллами в 12 играх.