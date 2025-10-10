Ги Буше о Галкине в матче с «Авангардом»: «Вратарь «Автомобилиста» показал запредельный уровень. Напомнило момент, когда я увидел, как играл Третьяк. Сегодня был сопоставимый уровень»

Ги Буше сравнил выступление Владимира Галкина с игрой Владислава Третьяка.

Сегодня «Авангард» проиграл «Автомобилисту » со счетом 0:3. Вратарь клуба из Екатеринбурга Владимир Галкин отразил все 35 бросков по своим воротам.

«Мы провели хороший матч, ребята старались как могли. Но второй раз подряд наткнулись на потрясающую игру вратаря. Думаю, мы не могли бы создать еще больше голевых моментов, как сегодня.

Вратарь показал запредельный уровень, мне это напомнило момент из моей юности, когда я увидел, как играл Третьяк в Монреале. Сегодня был сопоставимый уровень. Это было нечто особенное», – сказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше.

