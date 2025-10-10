Буцаев о 2:4 от «Лады»: «Нельзя допускать детские ошибки на таком уровне. Не все нападающие «Сибири» показали остроту, нацеленность на ворота, борьбу. Процесс обучения будет идти каждый день»

Вячеслав Буцаев высказался после поражения в матче с «Ладой» (2:4).

– Простецкие ошибки допустили. При счете 2:2 совершили ошибку в атаке, пропустили гол. Нельзя на таком уровне допускать детские ошибки. Игровая дисциплина наказывается сразу.

– Все три периода «Сибирь» по броскам переиграла. Почему не хватило в концовке их?

– Голы забиваются так, как мы забросили вторую шайбу – с угрозы в бросках. Не все наши нападающие показали остроту, нацеленность на ворота, борьбу, где нужно подержать шайбу.

Процесс обучения будет идти каждый день, многие должны задуматься. Ребят, если мы так будем играть, будет тяжело. Нам нужны не 12 человек, а 20. Каждый должен подумать о самоотдаче.

– Лидеров не видно. Что нужно делать по ходу сезона?

– Лидеры не те, у кого написано на спине, они не из-за бывших заслуг [такими считаются], они должны каждый день показывать лидерские качества. Пока те лидеры, кто тащит команду, может направить игру в правильное русло, находятся в тени, – сказал главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев .

«Лада» выиграла 3 из 4 последних матчей. У «Сибири» 4 поражения в 5 играх