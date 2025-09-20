  • Спортс
  • «Динамо» отыгралось с 0:2 и победило «Адмирал» – 4:3. Броссо сравнял за 5 секунд до конца 3-го периода, Комтуа забил победный буллит
5

«Динамо» отыгралось с 0:2 и победило «Адмирал» – 4:3. Броссо сравнял за 5 секунд до конца 3-го периода, Комтуа забил победный буллит

«Динамо» одержало волевую победу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда тренера Алексея Кудашова обыграла «Адмирал» (4:3 Б).

Эта победа стала для клуба 2-й в 6 играх сезона-2025/26. 

«Динамо» уступало 0:2 к 21-й минуте, но отыгралось благодаря голам Максима Комтуа и Джордана Уила.

После этого «Адмирал» снова вышел вперед благодаря шайбе Егора Петухова. Нападающий клуба из Москвы Девин Броссо перевел игру в овертайм на отметке 59:55. 

Победный буллит забил Комтуа.

В следующей игре, 23 сентября, «Адмирал» примет ЦСКА. «Динамо» сыграет против «Амура» 22 сентября.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
