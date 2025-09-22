«Динамо» обыграло «Амур» и «Адмирал» на выезде на фоне возможного увольнения Кудашова. У команды 3 победы в 7 играх сезона КХЛ

«Динамо» выиграло оба матча на Дальнем Востоке на фоне слухов об увольнении тренера.

Команда тренера Алексея Кудашова обыграла «Амур » (3:1) в Хабаровске в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

В составе бело-голубых отличились Никита Гусев , Девин Броссо и Максим Комтуа . Вратарь Максим Моторыгин отразил 26 из 27 бросков.

В прошлом матче «Динамо» переиграло «Адмирал » (4:3 Б) во Владивостоке.

Ранее сообщалось , что клуб может уволить Алексея Кудашова в случае поражений в этих двух матчах. Также отмечалось , что «Динамо» дало тренеру пять игр на исправление ситуации.

На данный момент бело-голубые выиграли 3 из 7 матчей в сезоне КХЛ и набрали 7 очков.