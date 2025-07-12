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НХЛ ограничила размер подписных бонусов – не более 60% от общей суммы контракта. Правило вступит в силу через год

НХЛ ограничила размер подписных бонусов и распределение выплат по контракту.

Правила вступят в силу с новым коллективным соглашением в сезоне-2026/27.

• По новому регламенту, разница в выплатах между соседними годами контракта будет ограничена 20% от стоимости первого года контракта. Минимальная плата за любой год по договору ограничена 71% от выплаты по самому дорогому году.

Если бы новые правила вступили в силу этим летом, то структура контракта Владислава Гаврикова с «Рейнджерс» была бы признана некорректной. Защитник получит 49 млн долларов за 7 лет.

За первый сезон он заработает 9 млн долларов. Это значило бы, что минимальная сумма выплаты за любой из последующих годов не могла бы быть меньше 6,39 млн (9 млн х 0,71).

Но в последние 3 года Гавриков получит 6 млн и дважды по 5,4 млн долларов. Такая структура не будет разрешена.

• Сумма подписных бонусов (авансовых выплат, защищенных от возможного выкупа контракта) теперь ограничена 60% от общей суммы соглашения.

Подписной бонус за отдельный сезон может превышать 60% от суммы вознаграждения за этот год, но общая сумма подписных бонусов по контракту не может превышать 60% от общей суммы вознаграждения.

Здесь в качестве примеров приводятся соглашения Леона Драйзайтля и Митча Марнера. Они не соответствовали бы требованиям нового коллективного соглашения – Леон получит подписными бонусами 104 млн из 112 (92,8%), Митч – 60 из 96 (62,5%).

НХЛ ввела потолок зарплат в плей-офф. Правила вступят в силу с сезона-2026/27

Опубликовал: Максим Федер
Источник: PuckPedia
logoЛеон Драйзайтль
logoВладислав Гавриков
logoРейнджерс
logoЭдмонтон
коллективное соглашение
logoВегас
деньги
logoАссоциация игроков НХЛ
logoНХЛ
logoМитч Марнер
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