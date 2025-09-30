Фетисов о контракте Капризова на 136 млн долларов: «Золотой» мальчик, он принес России золотую медаль на Олимпиаде. Желаю стать не только самым богатым, но и самым успешным»

Вячеслав Фетисов поздравил Кирилла Капризова с новым контрактом с «Миннесотой».

Сегодня 28-летний форвард продлил соглашение с «Уайлд» на 8 лет. Новый контракт Капризова стал самым большим в истории НХЛ как по средней годовой зарплате (17 млн долларов за сезон), так и по абсолютной сумме.

«Можно поздравить Кирилла с таким контрактом. Это тот самый «золотой» мальчик, который принес нам золотую медаль на Олимпиаде. Он очень здорово играл в НХЛ и полюбился болельщикам «Миннесоты».

Хочется ему пожелать, чтобы все его мечты и желания осуществились. Чтобы стал не только самым богатым, но и самым успешным», – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.