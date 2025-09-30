Депутат Свищев про 136 млн у Капризова в «Миннесоте»: «Американцы забывают о политике, если им выгодно. Это говорит о серьезном уровне российского хоккея, школа работает»

Дмитрий Свищев высказался о новом контракте Кирилла Капризова с «Миннесотой».

Сегодня 28-летний форвард подписал новое соглашение с «Уайлд» на 8 лет. Новый контракт Капризова стал самым большим в истории НХЛ как по средней годовой зарплате (17 млн долларов за сезон), так и по абсолютной сумме.

«Конечно, хорошо, что высоко ценят наших спортсменов. Это говорит о серьезном уровне всего советского и российского хоккея. Значит, школа есть. И она работает, несмотря на все политические проблемы, которые есть в мире.

Все‑таки бизнес побеждает. Американцы – ребята прагматичные, деньги считать умеют. Если им выгодно, они забывают о политике и переходят к деловым переговорам.

Капризов действительно один из лучших хоккеистов современности. И что его так высоко ценят, как мне кажется, приятно и ему самому, и всем нашим болельщикам, и всем нашим спортсменам и тренерам, которые имеют отношение к хоккеисту», – сказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.