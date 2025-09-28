«Вегас» лидирует в борьбе за Харта. Для подписания экс-вратаря «Филадельфии» нужно освободить место под потолком (The Fourth Period)
«Вегас» лидирует в борьбе за Картера Харта.
Об этом сообщает инсайдер The Fourth Period Дэвид Паньотта.
Отмечается, что «Голден Найтс» придется освободить место под потолком зарплат. Сейчас у них доступны 1,16 млн долларов при переводе Алекса Пьетранжело в долгосрочный список травмированных.
Сообщалось, что бывший вратарь «Филадельфии» также рассматривает варианты с «Каролиной» и еще одним-двумя неназванными клубами.
Харт не играл с 20 января 2024 года. Всего на его счету 227 игр в регулярных чемпионатах НХЛ, он отражал 90,6% бросков при коэффициенте надежности 2,94.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Fourth Period
