  • «Вегас» лидирует в борьбе за Харта. Для подписания экс-вратаря «Филадельфии» нужно освободить место под потолком (The Fourth Period)
«Вегас» лидирует в борьбе за Харта. Для подписания экс-вратаря «Филадельфии» нужно освободить место под потолком (The Fourth Period)

«Вегас» лидирует в борьбе за Картера Харта.

Об этом сообщает инсайдер The Fourth Period Дэвид Паньотта.

Отмечается, что «Голден Найтс» придется освободить место под потолком зарплат. Сейчас у них доступны 1,16 млн долларов при переводе Алекса Пьетранжело в долгосрочный список травмированных.

Сообщалось, что бывший вратарь «Филадельфии» также рассматривает варианты с «Каролиной» и еще одним-двумя неназванными клубами.

Харт не играл с 20 января 2024 года. Всего на его счету 227 игр в регулярных чемпионатах НХЛ, он отражал 90,6% бросков при коэффициенте надежности 2,94.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Fourth Period
