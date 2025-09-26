  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кросби – 13-й в рейтинге лучших игроков НХЛ от TSN. Марнер, Айкел, Рантанен, Барков и Нюландер также заняли места во втором десятке
4

Кросби – 13-й в рейтинге лучших игроков НХЛ от TSN. Марнер, Айкел, Рантанен, Барков и Нюландер также заняли места во втором десятке

Сидни Кросби занял 13-е место в рейтинге лучших игроков НХЛ по мнению TSN.

TSN продолжил публикацию рейтинга из 50 лучших хоккеистов лиги в предстоящем сезоне.

Места с 20-го по 11-е заняли следующие хоккеисты:

20 (20). Вильям Нюландер, «Торонто»;

19 (-). Зак Веренски, «Коламбус»;

18 (26). Сэм Райнхарт, «Флорида»;

17 (12). Джек Хьюз, «Нью-Джерси»;

16 (18). Брэйден Пойнт, «Тампа»;

15 (10). Микко Рантанен, «Даллас»;

14 (23). Митч Марнер, «Вегас»;

13 (14). Сидни Кросби, «Питтсбург»;

12 (11). Александр Барков, «Флорида»;

11 (32). Джек Айкел, «Вегас».

Примечание: в скобках указано место игрока в прошлогоднем рейтинге от TSN.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: TSN
