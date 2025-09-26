Кросби – 13-й в рейтинге лучших игроков НХЛ от TSN. Марнер, Айкел, Рантанен, Барков и Нюландер также заняли места во втором десятке
Сидни Кросби занял 13-е место в рейтинге лучших игроков НХЛ по мнению TSN.
TSN продолжил публикацию рейтинга из 50 лучших хоккеистов лиги в предстоящем сезоне.
Места с 20-го по 11-е заняли следующие хоккеисты:
20 (20). Вильям Нюландер, «Торонто»;
19 (-). Зак Веренски, «Коламбус»;
18 (26). Сэм Райнхарт, «Флорида»;
17 (12). Джек Хьюз, «Нью-Джерси»;
16 (18). Брэйден Пойнт, «Тампа»;
15 (10). Микко Рантанен, «Даллас»;
14 (23). Митч Марнер, «Вегас»;
13 (14). Сидни Кросби, «Питтсбург»;
12 (11). Александр Барков, «Флорида»;
11 (32). Джек Айкел, «Вегас».
Примечание: в скобках указано место игрока в прошлогоднем рейтинге от TSN.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: TSN
