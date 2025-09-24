Харт выбирает между «Каролиной», «Вегасом» и еще одним-двумя клубами НХЛ. Экс-вратарь «Филадельфии» подпишет контракт после 1 октября (The Athletic)
Картер Харт может подписать контракт с «Каролиной» или «Вегасом».
По информации журналиста The Athletic Криса Джонстона, на бывшего вратаря «Филадельфии» претендуют еще одна или две команды, названия которых не упоминаются.
Напомним, суд в Канаде признал Харта, а также Майкла Маклауда, Диллона Дюбе, Кэла Фута и Алекса Форментона невиновными по делу о сексуальном насилии.
1 октября эти хоккеисты получат право подписать контракт в НХЛ. Выйти на лед в официальном матче они смогут не ранее 1 декабря.
27-летний Харт не играл с 20 января 2024 года. Всего на его счету 227 игр в регулярных чемпионатах НХЛ, он отражал 90,6% бросков при коэффициенте надежности 2,94.
Маклауд может перейти в «Каролину». «Харрикейнс» также заинтересованы в Харте (Дэвид Паньотта)
