  • Харт выбирает между «Каролиной», «Вегасом» и еще одним-двумя клубами НХЛ. Экс-вратарь «Филадельфии» подпишет контракт после 1 октября (The Athletic)
3

Картер Харт может подписать контракт с «Каролиной» или «Вегасом».

По информации журналиста The Athletic Криса Джонстона, на бывшего вратаря «Филадельфии» претендуют еще одна или две команды, названия которых не упоминаются.

Напомним, суд в Канаде признал Харта, а также Майкла Маклауда, Диллона Дюбе, Кэла Фута и Алекса Форментона невиновными по делу о сексуальном насилии.

1 октября эти хоккеисты получат право подписать контракт в НХЛ. Выйти на лед в официальном матче они смогут не ранее 1 декабря.

27-летний Харт не играл с 20 января 2024 года. Всего на его счету 227 игр в регулярных чемпионатах НХЛ, он отражал 90,6% бросков при коэффициенте надежности 2,94.

Маклауд может перейти в «Каролину». «Харрикейнс» также заинтересованы в Харте (Дэвид Паньотта)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Athletic
возможные переходы
