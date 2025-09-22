Гуска, Орлов и Юртайкин – лучшие хоккеисты недели в КХЛ. 18-летний Федоров из «Металлурга» – лучший новичок

КХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей недели.

Лучшим вратарем признан Адам Гуска («Адмирал »), одержавший две победы в трех матчах. По воротам Хуски было нанесено 84 броска, из которых он отразил 96,43%. Коэффициент надежности составил 0,97. В матчах с «Сибирью» (2:0) и «Шанхай Дрэгонс» (4:0) Хуска сыграл на ноль.

Лучшим защитником назван Даниил Орлов («Спартак »), набравший 5 (2+3) очков в трех играх. На счету Орлова победная шайба в матче с «Трактором» (5:3), а также один силовой прием, пять блокированных бросков, два отбора шайбы и один перехват.

Лучшим нападающим стал Данил Юртайкин («Нефтехимик»), записавший на свой счет 6 (2+4) очков в трех матчах. Шайбы форварда в матчах с «Ак Барсом» (2:1) и «Автомобилистом» (4:1) стали победными для его команды. Также на его счету один блокированный бросок, два отбора шайбы.

Лучшим новичком признан Михаил Федоров («Металлург»), набравший 2 (1+1) очка в трех матчах. Среднее игровое время форварда составило 11 минут и 10 секунд. На его счету также два блокированных броска, один отбор шайбы и два перехвата.