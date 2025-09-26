  • Спортс
  • Макдэвид – лучший игрок НХЛ по версии TSN. Маккиннон – 2-й, Драйзайтль – 3-й, Макар – 4-й, Кучеров – 5-й, Капризов – 8-й
Макдэвид – лучший игрок НХЛ по версии TSN. Маккиннон – 2-й, Драйзайтль – 3-й, Макар – 4-й, Кучеров – 5-й, Капризов – 8-й

Никита Кучеров занял 5-е место в рейтинге лучших игроков НХЛ по версии TSN.

TSN завершил публикацию рейтинга из 50 лучших хоккеистов лиги перед сезоном-2025/26.

1-е место занял Коннор Макдэвид.

Места с 1-го по 10-е заняли следующие хоккеисты:

1 (1). Коннор МакдэвидЭдмонтон»);

2 (2). Нэтан Маккиннон («Колорадо»);

3 (4). Леон Драйзайтль («Эдмонтон»);

4 (6). Кэйл Макар («Колорадо»);

5 (5). Никита Кучеров («Тампа»);

6 (8). Куинн Хьюз («Ванкувер»);

7 (3). Остон Мэттьюс («Торонто»);

8 (15). Кирилл Капризов («Миннесота»);

9 (22). Коннор Хеллибак («Виннипег»);

10 (7). Давид Пастрняк («Бостон»).

Примечание: в скобках указано место игрока в прошлогоднем рейтинге от TSN.

Кросби – 13-й в рейтинге лучших игроков НХЛ от TSN. Марнер, Айкел, Рантанен, Барков и Нюландер также заняли места во втором десятке

Овечкин занял 49-е место в рейтинге 50 лучших игроков НХЛ от TSN, Бобровский – 44-й

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: TSN
