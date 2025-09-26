Макдэвид – лучший игрок НХЛ по версии TSN. Маккиннон – 2-й, Драйзайтль – 3-й, Макар – 4-й, Кучеров – 5-й, Капризов – 8-й
TSN завершил публикацию рейтинга из 50 лучших хоккеистов лиги перед сезоном-2025/26.
1-е место занял Коннор Макдэвид.
Места с 1-го по 10-е заняли следующие хоккеисты:
1 (1). Коннор Макдэвид («Эдмонтон»);
2 (2). Нэтан Маккиннон («Колорадо»);
3 (4). Леон Драйзайтль («Эдмонтон»);
4 (6). Кэйл Макар («Колорадо»);
5 (5). Никита Кучеров («Тампа»);
6 (8). Куинн Хьюз («Ванкувер»);
7 (3). Остон Мэттьюс («Торонто»);
8 (15). Кирилл Капризов («Миннесота»);
9 (22). Коннор Хеллибак («Виннипег»);
10 (7). Давид Пастрняк («Бостон»).
Примечание: в скобках указано место игрока в прошлогоднем рейтинге от TSN.
