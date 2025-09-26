Никита Кучеров занял 5-е место в рейтинге лучших игроков НХЛ по версии TSN.

TSN завершил публикацию рейтинга из 50 лучших хоккеистов лиги перед сезоном-2025/26.

1-е место занял Коннор Макдэвид.

Места с 1-го по 10-е заняли следующие хоккеисты:

1 (1). Коннор Макдэвид («Эдмонтон »);

2 (2). Нэтан Маккиннон («Колорадо»);

3 (4). Леон Драйзайтль («Эдмонтон»);

4 (6). Кэйл Макар («Колорадо»);

5 (5). Никита Кучеров («Тампа »);

6 (8). Куинн Хьюз («Ванкувер»);

7 (3). Остон Мэттьюс («Торонто»);

8 (15). Кирилл Капризов («Миннесота»);

9 (22). Коннор Хеллибак («Виннипег»);

10 (7). Давид Пастрняк («Бостон»).

Примечание : в скобках указано место игрока в прошлогоднем рейтинге от TSN.

