В «Ак Барсе» разрыв между игроками и тренерами. Вмешательство Билялетдинова в работу штаба подрывало авторитет Гатиятулина («Бизнес Online»)

В «Ак Барсе» произошел разрыв между игроками и тренерским штабом.

Казанский клуб набрал 9 очков в 9 матчах в чемпионате FONBET КХЛ и занимает 5-е место в Восточной конференции.

До волевой победы над «Металлургом» (4:3) команда шла на предпоследнем месте на Востоке.

Как сообщает «Бизнес Online», в команде произошел разрыв между игроками и тренерским штабом Анвара Гатиятулина .

«Наше издание долгое время собирало мнения как в клубе, так и за его пределами, чтобы понять корень проблемы. Перейдем к сути: произошел разрыв между игроками и тренерским штабом. Это даже не конфликт: никто не кричит, не швыряет стульями и не лезет друг на друга с кулаками (хотя такие эмоции, может, и помогли бы «Ак Барсу » вытащить на эмоциях пару матчей).

У тренерского штаба и команды просто нет контакта, доверия друг к другу, а где-то даже уважения. Все устали, никто ничего не понимает, но для поддержания нужной картинки хоккеисты слушают речи тренера, кивают головой, поддакивают. А потом случаются домашние поражения с шестью пропущенными шайбами. Пары побед и какого-нибудь тимбилдинга для исправления ситуации уже не хватит – слишком все запущено.

Многие в такой ситуации используют слова «Игроки сливают тренера». И «Ак Барс», надо признать, находится в опасной близости к этому. Спасает обстановку тактичность Гатиятулина, который, надо отдать ему должное, избегает прямых конфликтов с игроками. К тому же, у многих игроков –Артема Галимова , Никиты Лямкина , Митчелла Миллера и других – еще в памяти прошлый сезон, когда они показали свой лучший хоккей под руководством тренера», – говорится в материале, посвященном проблемам клуба на старте сезона.

Среди причин пропажи контакта издание называет следующие – отсутствие оргвыводов после поражения от «Динамо» в прошлом плей-офф, активное вмешательство Зинэтулы Билялетдинова в работу штаба в этот период (что подрывало авторитет главного тренера), восприятие игроками интеллигентности Гатиятулина как слабости, а также неприменение штабом каких-либо санкций по отношению к лидерам.