Батрак о 10,3% «Ак Барса» в большинстве: «Не получается ничего. Сейчас процент точных передач близок к 50, нужно поднять хотя бы до 80. У Хмелевски роли разыгрывающего не было»

Артем Батрак разобрал проблемы «Ак Барса» при игре в большинстве.

На данный момент у казанцев предпоследний показатель эффективности в КХЛ по игре при численном преимуществе (10,3% реализации, 3 попытки из 23). Хуже результат только у «Лады», не отличившейся ни разу.

За большинство в «Ак Барсе » второй год подряд отвечает Алексей Тертышный .

«Что не получается у «Ак Барса» в большинстве? Если коротко, то ничего.

Большинство – это наигрыш. Условно разыгрываем комбинацию, чтобы вывести игрока на бросок. Перед этим должны быть три острые передачи под бросок желательно в касание. Сейчас у нас процент точных передач близок к 50. Нужно его поднять хотя бы до 80 процентов. Будет больше моментов у ворот соперника.

Петан ушел, Миллер занял его место слева, справа убрали Галимова . Не секрет, что розыгрыш большинства идет через тех, кто на вершине, то есть через треугольник. Там у «Ак Барса» остался только Лямкин , но и он порой выходил во второй спецбригаде. Вот и получается, что у «Ак Барса» в треугольнике новые люди с новыми ролями.

Миллера поставили налево, потому что он праворукий. Схема рабочая, она была у «Ак Барса» в том сезоне, когда из-за травмы вылетел Петан. Но мне кажется, что Миллер – это не про розыгрыш, а про вариант для щелчка в касание.

У команды есть выходы из ситуации. При наличии Яшкина «Ак Барсу» достаточно довести шайбу до пятака, а там что-то залетит.

Хмелевски в те сезоны выходил у ворот. Скорее всего, его место будет на «усах», где у «Ак Барса» играет Барабанов. Видимо, в бригадах снова пойдут изменения – возникает вопрос, кто куда будет двигаться. Может, Хмелевски попробуют справа, но нужно смотреть, у кого в команде какой хват, потому что от этого сильно зависит розыгрыш большинства.

Плюс в «Салавате» у Александра были мощные партнеры в большинстве: справа – Ливо, слева – Ремпал. Роли разыгрывающего у Саши не было», – сказал комментатор.