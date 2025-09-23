  • Спортс
  Кирилл Корнилов: «У «Ак Барса» целый комплекс проблем, которые за один день не решить.Клуб не стал сильнее в сравнении с прошлым сезоном, там нет нужного баланса»
Кирилл Корнилов: «У «Ак Барса» целый комплекс проблем, которые за один день не решить.Клуб не стал сильнее в сравнении с прошлым сезоном, там нет нужного баланса»

Кирилл Корнилов высказался о выступлении «Ак Барса» в сезоне-2025/26.

Команда тренера Анвара Гатиятулина проиграла 5 из 7 матчей в начале нынешнего Фонбет чемпионата КХЛ.

«Ак Барс» не стал сильнее в сравнении с прошлым сезоном. Там нет нужного баланса. Местами казанцы выглядят здорово внутри каждого матча. Но «Ак Барс» прибавлял в играх с «Автомобилистом» и «Металлургом», только когда уступал в пять шайб. Но целостной игры на протяжении всех 60 минут не просматривается.

Анвар Гатиятулин не смог найти оптимальные сочетания на предсезонке. Сейчас он пытается наигрывать связку Денисенко и Яшкина. Но результат они пока не приносят. Совсем потух в начале сезона Галимов, Биро и Калинюк не добавили мощи в атаке.

К этому еще и добавляется откровенно слабая игра вратарей. Бердина вызывали как серьезную подмогу Билялову, который обычно выходит на пик во второй половине регулярного чемпионата. Но и Михаил далеко не всегда уверенно входит в игру.

Правда, стоит отметить, что «барсы» одержали две победы именно в те моменты, когда ворота защищал именно Бердин. Но вряд ли стоит здесь искать закономерность, кроме той, что «Авангард» является бывшим клубом Михаила, а в «Салавате» он начинал свою карьеру. У «Ак Барса» целый комплекс проблем, которые за один день явно не решить», – сказал комментатор Кирилл Корнилов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
