Артем Батрак: «К «Ак Барсу» слишком много вопросов. Вроде бьются и стараются, но не идет. Как будто нужно действительно что-то радикальное»

Артем Батрак поделился мыслями о результатах «Ак Барса» в сезоне-2025/26.

Команда тренера Анвара Гатиятулина проиграла 5 из 7 матчей в начале нынешнего Фонбет чемпионата КХЛ .

«Я долго об этом думал. Да, серия поражений и когда ты по шесть шайб пропускаешь – это беда. Когда ты пять за один период пропускаешь, то для такой команды, как «Ак Барс» – это тоже беда. Но были матчи, где команда из Казани нормально играла. Вот поражение от «Автомобилиста », но «Ак Барс » играл даже лучше. И какие-то отрезки у команды присутствуют, скажем так, с просветлениями.

У меня такое чувство возникло по «Ак Барсу». Они сказали, что Яшкин не капитан, а новым будет Марченко. Просачивалось, что это наладит атмосферу в раздевалке. Вроде все выглядело достаточно красиво и нормально объяснено, но состав команды остался практически прежним.

Те люди, которые пришли в команду, наверное, за исключением Фисенко, это те хоккеисты, которые остались без команды – Алистров, Бердин, Биро и Калинюк. Из того, что читал в открытом доступе, в прошлом сезоне в «Ак Барсе» были сложности с атмосферой внутри команды, а сама команда не обновилась. Получается, смена капитана здесь не сработает.

Можно посмотреть на пример Артема Галимова. У него остались те же партнеры, он играет в большинстве, но у него не получается, как в прошлом сезоне. Галимов пропускал матч. В том году он играл нормально, а сейчас не набирает столько очков и не забрасывает столько голов. Пошли дальше изменения в составе. Того же Галимова пробовали с разными хоккеистами.

К «Ак Барсу» слишком много вопросов. Вот куда посмотришь – не работает. Вратари не ловят, Лямкин временами вообще не тот Лямкин, который был в прошлом сезоне. Состав – нормальный, но, с другой стороны, усилений летом, считай, не было.

Команда пропускает по шесть шайб. Но это не так, когда пропустили шесть и подняли руки. Вроде бьются и стараются, но просто не идет. И как будто здесь нужно действительно что-то радикальное. Мы все понимаем, что состав у «Ак Барса», даже без усилений и трансферов, хороший. Вопросы к Валиуллину, наверное, не должны быть большими. Но команда не играет. Значит, тогда, наверное, нужно спрашивать с тренерского штаба.

У «Ак Барса» будто бы везде все и хорошо, но не работает. Не сработало раз, не сработало два, 0:5 за период и 1:6 в матче. Попробовали исправить и опять не идет. И такой эффект накопительный становится», – сказал комментатор Артем Батрак.