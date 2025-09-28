Гатиятулин о 4:3 с «Металлургом»: «У «Ак Барса» был серьезный разговор перед выездом. Решили: не будем смотреть в календарь, заглядывать в будущее. Фокусируемся на каждом матче»

Анвар Гатиятулин высказался о победе над «Металлургом» в Fonbet Чемпионате КХЛ.

«Ак Барс » выиграл выездном матч у магнитогорского клуба со счетом 4:3, уступая по ходу встречи 0:3.

– Убрали фокус с глобальных задач, сосредоточены на текущем моменте. Идем шаг за шагом, от игры к игре. Спасибо болельщикам за поддержку.

– Первая половина игры оставляла желать лучшего. Что изменилось в середине матча, благодаря чему получился камбэк с 0:3?

– В последнее время много говорим о характере. Мастерства у ребят много, ищем, на что еще опереться. Перед выездом у нас был серьезный разговор, поговорили с ребятами, решили, что не будем смотреть в календарь, заглядывать куда-то в будущее, а фокусироваться на каждом следующем матче.

– Вы несколько раз говорили про борьбу с самим собой. Из-за чего это вообще появляется? У вас довольно опытный коллектив.

– По определенным причинам мы сейчас не можем играть в тот хоккей, который наигрывали летом. Поэтому ищем, за счет чего можем набирать очки. Это силовая борьба, единоборства, самоотдача, характер, блокирование бросков и реализация моментов.

– А почему не можете играть в тот хоккей? В чем причина?

– Не хватает фокуса, точных передач. Идет рабочий процесс, на разных этапах сезона команда попадает в разные ситуации, у нас это случилось в начале сезона. Двигаемся в ситуации, реагируем на необходимые моменты.

– Победная раздевалка сегодня отличалась по эмоциям от победной раздевалки в Астане. Есть ощущение, что все возвращается?

– У нас была победная раздевалка и здесь, и в Астане. Эмоции разные могут быть. Атмосфера хорошая, рабочая, ребята бьются в каждой игре.

Приведу пример – Артем Галимов пропускал матч с «Авангардом». Не зная, что он должен вернуться в состав уже в следующей игре, он сам ко мне подошел и сказал: «Тренер, я готов играть и хочу помочь команде». Поэтому атмосфера рабочая в раздевалке. Да, ситуация непростая, но у нас опытный коллектив, двигаемся шаг за шагом.

– Если все разговоры, которые помогли сегодня выиграть, были и до игры, почему начало матча получилось таким? Выглядит, как будто команда сама пообщалась в раздевалке.

– Мы играли с лидером конференции, это скоростная и мастеровитая команда. Задание было контролировать шайбу, где-то это не получалось, соперник убегал в контратаки. Перестраивались, в какой-то момент у соперника была фора небольшая.

И в перерывах, и на скамейке весь тренерский штаб работает, подсказывает игрокам. Общая работа всей команды привела к этой победе, – сказал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин .