  • Светлов об «Ак Барсе»: «Ситуация напоминает о «Ладе» – проблемы дома, излишне осторожный хоккей. Но с таким составом Казань должна диктовать волю любому сопернику»
Светлов об «Ак Барсе»: «Ситуация напоминает о «Ладе» – проблемы дома, излишне осторожный хоккей. Но с таким составом Казань должна диктовать волю любому сопернику»

Сергей Светлов отметил схожесть игровых проблем «Ак Барса» и «Лады».

Казанский клуб набрал 3 очка в 5 играх на старте сезона FONBET КХЛ и идет на предпоследнем месте в Восточной конференции. 

«Ситуация в «Ладе», как ни странно, чем-то напоминает ситуацию в одном из грандов КХЛ – «Ак Барсе». Те же самые проблемы в домашних матчах, тот же академичный и излишне осторожный хоккей.

Между тем состав у Казани – один из лучших на Востоке КХЛ, особенно группа атаки. Яшкин, Барабанов, Денисенко, Сафонов, Галимов, Пустозеров, Фисенко – список можно продолжать. Мало у кого в КХЛ есть такой разносторонний костяк именно из российских форвардов.

Плюс группа легионеров и качественные вратари – Билялов и Бердин. Тот же Бердин у нас в «Сочи» мог парировать по 40 бросков за матч и вести команду за собой.

На мой взгляд, с таким составом «Ак Барс» на своей площадке должен диктовать волю любому сопернику. А тут в домашней серии получаем два раза по 3:6 с «Автомобилистом» и «Магниткой», плюс безликие 1:2 с «Нефтехимиком». Не узнал «Ак Барс»! 

Шанс реабилитироваться за татарстанское дерби Казань получит в «зеленом дерби». Будет большим сюрпризом, если в такой ситуации «Ак Барс» не сыграет агрессивно с обескровленным «Салаватом». На данном этапе потенциал у этих клубов немного разный», – сказал олимпийский чемпион и участник тренерского совета ФХР.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
