Кучеров о вылете «Тампы» в 1-м раунде: «Тут камеры. Не могу сказать, что думаю об этом на самом деле. Наверное, дело в стабильности и дисциплине»

Никита Кучеров высказался о выступлении «Тампы» в плей-офф.

Кучеров является двукратным обладателем Кубка Стэнли (2020, 2021) в составе «Лайтнинг».

В плей-офф-2025 клуб проиграл «Флориде» (1-4 в серии) в первом раунде.

– Когда вы выиграли Кубок Стэнли, вы...

– О, это было давно. Не знаю, не помню (улыбается).

– В прошлом году вы были командой, претендовавшей на кубок, но в итоге проиграли команде, которая выиграла. Которая выигрывала последние два года. В чем эта тонкая грань в плей-офф между той командой, которой вы были несколько лет назад, которая обыграла кучу команд, претендовавших на кубок, и той, которая проигрывает в первом раунде?

– Тут камеры (улыбается). Не могу сказать, что я на самом деле думаю об этом.

Наверное, дело в стабильности. Думаю, дело в стабильности и дисциплине в нашей игре. Мы не можем сыграть одну игру, а потом провести три в стиле «а, какая разница». Вот в чем разница.

«Флорида » два или три года шла стабильно, и я просто понял, что мы не можем по-настоящему… Ладно. Хватит (улыбается), – сказал нападающий «Тампы» Никита Кучеров .

Кучеров о «Тампе»: «Наше большинство в плей-офф было плохим. Я принял это на свой счет, неприятно видеть такое. Нужно иметь правильные кусочки пазла, чтобы оно работало»