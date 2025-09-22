Овечкин занял 49-е место в рейтинге 50 лучших игроков НХЛ от TSN, Бобровский – 44-й
TSN начал публиковать рейтинг из 50 лучших хоккеистов лиги в предстоящем сезоне. Александр Овечкин расположился на 49-й позиции, Сергей Бобровский – на 44-й.
Места с 50-го по 41-е заняли следующие хоккеисты:
50. Джейсон Робертсон («Даллас», занял 33-е место в рейтинга TSN в прошлом сезоне);
49. Александр Овечкин («Вашингтон», был вне рейтинга в прошлом сезоне);
48. Йеспер Братт («Нью-Джерси», был вне рейтинга в прошлом сезоне);
47. Роман Йоси («Нэшвилл», 16-е место в прошлом рейтинге);
46. Мэттью Болди («Миннесота», был вне рейтинга в прошлом сезоне);
45. Тейдж Томпсон («Баффало», был вне рейтинга в прошлом сезоне);
44. Сергей Бобровский («Флорида», 39-е место в прошлом рейтинге);
43. Джейк Сэндерсон («Оттава», был вне рейтинга в прошлом сезоне);
42. Джейккоб Слэвин («Каролина», был вне рейтинга в прошлом сезоне);
41. Нико Хишир («Нью-Джерси», был вне рейтинга в прошлом сезоне).