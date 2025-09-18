  • Спортс
Кучеров о «Тампе»: «Наше большинство в плей-офф было плохим. Я принял это на свой счет, неприятно видеть такое. Нужно иметь правильные кусочки пазла, чтобы оно работало»

Никита Кучеров высказался об игре «Тампы» в большинстве.

– В прошлом сезоне в большинстве не было Стэмкоса. Но в конце чемпионата процент реализации был очень хорошим. Как вы оцениваете игру в большинстве в сезоне? И чего вы ждете в этом году в отношении игры в большинстве?

– В плей-офф игра в большинстве была плохой. Что бы ни происходило в регулярном чемпионате, кого это волнует? Плей-офф был плохим.

Нельзя говорить, что мы были третьи, если против хорошей команды мы реализовываем лишь одну попытку... Я принял это на свой счет, неприятно видеть такое, и ты просто жаждешь вернуться на лед и поработать над этим, понять, почему это не сработало.     

Ты выходишь на лед, работаешь над игрой и, надеюсь, находишь решения на следующий сезоне и становишься лучше.  

Но, очевидно, отсутствие Стэммера на левом фланге – это, прежде всего, отсутствие броска в одно касание. К левому флангу нет уважения. Если у вас там левша, соперника теперь это меньше волнует. Я думаю, нам нужно иметь правильные кусочки пазла в большинстве, чтобы оно работало.

В течение сезона вы можете плохо сыграть против пяти лучших команд. А потом вы играете против самых плохих команд и забиваете несколько голов, а затем внезапно ваша статистика выглядит лучше, и все забыли о пяти лучших командах, которым вы не забили.

Поэтому, я думаю, что статистика – это все, я не знаю... Я на нее не смотрю. Я думаю, что мы должны играть лучше в плей-офф, – сказал нападающий «Тампы» Никита Кучеров.

Напомним, в первом раунде плей-офф-2025 «Лайтнинг» проиграли «Флориде» (1-4 в серии).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: канал «Тампы» в YouTube
logoНикита Кучеров
logoКубок Стэнли
logoТампа-Бэй
logoНХЛ
logoСтивен Стэмкос
