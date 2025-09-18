  • Спортс
  • Доминге о Кучерове и Василевском: «Два приятных парня, мир которых целиком состоит из хоккея. Я заметил, что многие русские хоккеисты такие. Их цель – быть лучшими»
2

Доминге о Кучерове и Василевском: «Два приятных парня, мир которых целиком состоит из хоккея. Я заметил, что многие русские хоккеисты такие. Их цель – быть лучшими»

Луи Доминге поделился мнением об Андрее Василевском и Никите Кучерове.

Вратарь ранее играл за «Лайтнинг». 

– Вы играли в одной команде с Андреем Василевским. Какой он как человек?

– Вася – невероятный спортсмен. Он посвящает огромную часть своей жизни тому, чтобы быть лучшим голкипером. Могу назвать его забавным. У него была такая же проблема с языком, как у меня сейчас.

Когда он приехал в США, он делал все возможное, чтобы как можно скорее начать говорить и понимать по-английски. Мне нравилось быть его партнером.

– Чем он так хорош?

– Да всем, если честно. Это комбинация силы и мощи. Он хочет быть в воротах каждый день. Если бы он мог выбирать, то наверняка выходил бы в каждом матче. Когда у нас были выходные недели, он продолжал тренироваться. Очень большая приверженность делу.

– А что можете сказать о Кучерове?

– Он такой же, как и Вася – веселый и приятный парень. И тоже посвящает всего себя хоккею. Они не позволяют себе наслаждаться жизнью за пределами льда, как мы.

Это мы любим взять перерыв и отдохнуть, а эти парни делают все, чтобы быть лучшими. И их игра это показывает. Два приятных парня, мир которых целиком состоит из хоккея. И я заметил, что многие русские хоккеисты такие. Их цель – быть лучшими, – сказал вратарь «Сибири» Луи Доминге.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
