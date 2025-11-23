Галлан о 2:3 с «Ак Барсом»: «Обидно проигрывать по буллитам, «Шанхаю» нужно работать над этим. Матчем довольны, показали хороший хоккей»

Жерар Галлан доволен игрой «Шанхая» в матче против «Ак Барса».

Главный тренер «Шанхая» Жерар Галлан высказался о поражении от «Ак Барса» (2:3 Б) в матче FONBET Чемпионата КХЛ в Санкт-Петербурге.

– Очень хорошая, равная игра. Играли две сильные команды. Мы не смогли удержать преимущество, совершили череду ошибок, но в целом игрой довольны. Соперник тоже показал хороший хоккей.

– Что не так идет в серии буллитов? Вы потеряли достаточно много очков после них.

– Да, очень обидно проигрывать по буллитам. Нам нужно прибавлять в этом аспекте. Хотелось бы играть лучше, но надо отдать должное команде, которая провела замечательный матч. Все три периода играли здорово. Что касается буллитов, надо над этим работать.

– Почему убрали единственного казанца Александра Бурмистрова?

– У него небольшая травма, но в целом я делаю состав из лучших игроков. Он сегодня не был в составе, но мне неважно, откуда родом мои игроки, – сказал Жерар Галлан .