Гатиятулин о 3:2 с «Шанхаем»: «Ак Барс» смог включиться при 0:2. Сейчас можем поэкспериментировать, у нас есть месяц-полтора»

Анвар Гатиятулин высказался после победы «Ак Барса» над «Шанхаем».

Главный тренер «Ак Барса » Анвар Гатиятулин высказался о победе над «Шанхаем » (3:2 Б) в матче FONBET Чемпионата КХЛ на «СКА-Арене».

– Первая половина игры сложилась для нас не очень удачно, но при счете 0:2 смогли включиться. Неплохо провели решающий отрезок, но где‑то не в нашу пользу сложились моменты. Такие матчи важно выигрывать, потому что в ноябре у нас были матчи, когда играли хорошо, но оставались без очков.

Перед каждой игрой стоят задачи. Первая – результат. Но также решаем параллельные задачи. В начале чемпионата ситуация диктовала, что на каждый матч надо выходить как в плей‑офф. Октябрь был немного другим, пришла уверенность. Сейчас можем поэкспериментировать, у нас на это еще есть где‑то месяц‑полтора. Впереди достаточно игр.

– Ждать ли в матче со «Спартаком» Арефьева в воротах?

– Смотрим на текущее состояние. Да, такая вероятность есть. Подумаем, проанализируем и решим.

– У Барабанова одна шайба с игры, одна по буллитам. Насколько фактор родного город влияет?

– Для него каждый матч влияет с положительной стороны, тем более он играл дома при своих болельщиках. Возможно, родственники на трибунах были, – сказал Анвар Гатиятулин .