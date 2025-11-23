Энтони Манта поделился впечатлениями об игре с Евгением Малкиным.

«Когда я подписывал контракт, мне сразу сказали, что у меня будет шанс играть либо с Сидом, либо с Джино. И, думаю, с Малкиным мы очень быстро нашли общий язык. С ним и Растом у нас вышло несколько действительно хороших матчей. Жаловаться точно не на что.

Лучшие качества Малкина – его качества плеймейкера. Он читает игру молниеносно. Плюс он отлично катается. При своих габаритах он двигается обманчиво легко. Эта комбинация делает его крайне трудным для опеки и позволяет ему постоянно создавать моменты», – сказал Энтони Манта .

До «Питтсбурга » Манта провел несколько лет в «Вашингтоне », а еще ранее играл за «Детройт ». Энтони сравнил Малкина с Александром Овечкиным и вспомнил об игре с Павлом Дацюком.

«Они полные противоположности. Один – чистый снайпер, другой – плеймейкер. Если добавить сюда Дацюка, то это раз, два и три – лучшие российские игроки. Мне повезло поиграть со всеми тремя», – заявил Энтони Манта.