Грицюк о стычке с Мичковым в матче с «Филадельфией»: «Игровая ситуация, немного вспылили, нервы. Все, что происходит на льду, там и остается»
Нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк назвал игровой ситуацией стычку с форвардом Матвеем Мичковым в матче с «Филадельфией» (3:6) в регулярном чемпионате НХЛ. .
Напомним, Мичков устроил стычку с Арсением и был наказан за удар соперника клюшкой по рукам и грубость, Грицюк получил 2 минуты за грубость.
«Всем привет! Вернулись домой, сегодня отходим от не лучшего нашего выезда, времени мало, разберем ошибки и будем сильнее 💪.
По поводу ситуации с Мичковым, сами все видели – игровая ситуация, немного вспылили, нервы. Все, что происходит на льду, там и остается, поэтому не хочу выносить что-то из этой ситуации в жизнь.
Вот мой комментарий по этой ситуации, так что всем хорошего дня, а я пошел проводить время с семьей», – написал Арсений Грицюк.