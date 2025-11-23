  • Спортс
3

Грицюк о стычке с Мичковым в матче с «Филадельфией»: «Игровая ситуация, немного вспылили, нервы. Все, что происходит на льду, там и остается»

Арсений Грицюк назвал стычку с Матвеем Мичковым игровой ситуацией.

Нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк назвал игровой ситуацией стычку с форвардом Матвеем Мичковым в матче с «Филадельфией» (3:6) в регулярном чемпионате НХЛ. . 

Напомним, Мичков устроил стычку с Арсением и был наказан за удар соперника клюшкой по рукам и грубость, Грицюк получил 2 минуты за грубость. 

«Всем привет! Вернулись домой, сегодня отходим от не лучшего нашего выезда, времени мало, разберем ошибки и будем сильнее 💪. 

По поводу ситуации с Мичковым, сами все видели – игровая ситуация, немного вспылили, нервы. Все, что происходит на льду, там и остается, поэтому не хочу выносить что-то из этой ситуации в жизнь. 

Вот мой комментарий по этой ситуации, так что всем хорошего дня, а я пошел проводить время с семьей», – написал Арсений Грицюк

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Арсения Грицюка
