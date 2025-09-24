«Ак Барс» контактировал с агентом Хмелевски. Клуб работает над подписанием форварда («Бизнес Online»)
«Ак Барс» контактировал с агентом Саши Хмелевски.
Об этом сообщает «Бизнес Online». Интересы игрока представляет Станислав Романов. Отмечается, что казанский клуб работает над подписанием контракта с форвардом.
Вчера «Салават Юлаев» обменял хоккеиста в «Ак Барс». Позднее появилась информация, что Хмелевски не хочет играть за новую команду.
В этом сезоне американский нападающий провел 6 матчей в FONBET чемпионате КХЛ и набрал 3 (1+2) очка при среднем игровом времени 21:02.
«Ак Барс» идет на десятом месте в Восточной конференции. В их активе 5 очков после 7 игр.
Переход Хмелевски в «Авангард» был завершен на 95%, у игрока были билеты в Петербург на матч со СКА. «Ак Барс» связался с «Салаватом» и договорился об обмене за несколько часов («Бизнес Online»)
