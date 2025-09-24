«Авангард» предлагал 330 млн рублей «Салавату» за Хмелевски. «Ак Барс» еще не связывался с форвардом, обменянным в казанский клуб («Матч ТВ»)

«Авангард» предлагал 330 млн рублей «Салавату» за Сашу Хмелевски.

Вчера уфимский клуб обменял форварда в «Ак Барс». Сообщалось , что казанцы заплатили 230 млн рублей в качестве компенсации.

«История обмена Хмелевски началась еще летом. «Авангард » в августе предложил 100 млн рублей компенсации за американского форварда, и в «Салавате Юлаеве» были довольны. Но решили сыграть на повышение, запросив 200 млн – на что Омск согласился.

В итоге Уфа не пошла сразу на обмен, заявив, что этот хоккеист крайне необходим команде. Сам Хмелевски хотел играть у Ги Буше и поэтому сам инициировал обмен в «Авангард» после старта сезона.

Когда уже все билеты были куплены и персональный контракт сроком на пять лет подписан, исполнительный директор «СЮ» Александр Курносов позвонил в Казань и сообщил: «Нам Омск дает 200 млн. Вы готовы больше?» Руководство «Ак Барса » оперативно сработало и сделало свой оффер. После «Авангард» снова включился в торги, сделал финальное предложение – 330 млн. Но руководство «Салавата Юлаева» проявило принципиальность и не отдало игрока в Омск.

В итоге «Салават Юлаев» получил 230 млн от «Ак Барса», а еще Калинюка с зарплатой 40 млн. То есть на погашение долгов клуба остались 190 млн. Но упустили 330 млн от Омска, что было бы на 140 млн больше.

«Ак Барс» пока так и не вышел на Хмелевски после обмена. А по регламенту КХЛ получается, что «СЮ» как бы уволил игрока – и у нового клуба есть 48 часов, чтобы сделать предложение хоккеисту.

Если Казань даст меньше денег или не даст вообще, то Хмелевски может идти в СДК. Как минимум нужно повторить тот же контракт. И говоря юридическим языком, сейчас Сашу ничего с Казанью не связывает.

Так что у этой истории вполне может быть продолжение», – сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Шевченко о Хмелевски: «Есть продолжение. Он отказывается ехать в «Ак Барс». Хочет в «Авангард»