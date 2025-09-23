Переход Хмелевски в «Авангард» был завершен на 95%, у игрока были билеты в Петербург на матч со СКА. «Ак Барс» связался с форвардом и договорился о переходе за несколько часов («Бизнес Online»)

Стало известно, почему Саша Хмелевски перешел в «Ак Барс», а не «Авангард».

В понедельник сообщалось , что игрок близок к переходу в «Авангард». Утверждалось, что омский клуб заплатит «Салавату» около 200 млн рублей за переход форварда. «Авангард» также намекнул на переход хоккеиста в соцсетях, опубликовав фото шмеля с подписью «Бззз».

Сегодня стало известно, что «Ак Барс» перекрыл предложение омского клуба по сумме. В итоге «Салават Юлаев» обменял форварда в клуб из Казани.

По данным «Бизнес Online», «Авангард» договорился со стороной игрока, трансфер был осуществлен на 95%. Сам Хмелевски по телефону переговорил с главным тренером омичей Ги Буше , на вечер вторника у него были куплены билеты в Санкт-Петербург, где «Авангард » проводит матч со СКА. После этой игры Хмелевски должен был присоединиться к омскому клубу.

В «Ак Барсе» еще во вторник утром не планировали никаких действий относительно перехода Хмелевски. Однако после активности «Авангарда» в соцсетях, менеджерам казанской команды дали зеленый свет на контакты с «Салаватом». Переговоры начались в обед и завершились несколько часов назад.

До этого контакты между сторонами были только летом – в межсезонье руководители «Ак Барса » встречались с Хмелевски в Казани и вели неформальные беседы. «Салават» тогда был намерен сохранить игрока.

В последний момент «Авангард» сделал попытку заполучить Хмелевски, предложив за него компенсацию в размере 270 млн рублей. Но «Салават Юлаев » не стал менять решение и отправил форварда в «Ак Барс».

Генменеджер «Авангарда» о Хмелевски в «Ак Барсе»: «Финально мы предложили больше, чем Казань. Решение было за «Салаватом», оно нас огорчило. Ситуация будет учтена в будущем»