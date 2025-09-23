Вайсфельд о переходе Хмелевски в «Ак Барс»: «В Уфе играл бы с удовольствием, сбежать не хотел, у него жена оттуда. В «Салавате» просто денег нет»

Леонид Вайсфельд высказался о переходе Саши Хмелевски в «Ак Барс».

Сегодня «Салават» обменял 26-летнего форварда в казанский клуб. Взамен команда из Уфы получила денежную компенсацию и защитника Уайатта Калинюка.

«Хмелевски и в Уфе бы с удовольствием играл. Насколько я понимаю, у него оттуда жена. Просто в «Салавате » сейчас денег нет. Александр же не хотел оттуда сбежать. Уфа не смогла его сохранить, как я могу судить.

Хмелевски относится к категории игроков, которые придутся ко двору в любой команде. Это один из лучших в лиге хоккеистов. К тому же, мы не знаем условий. Его могли забрать как с текущим контрактом, так и дать больше денег», – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.

Переход Хмелевски в «Авангард» был завершен на 95%, у игрока были билеты в Петербург на матч со СКА. «Ак Барс» связался с «Салаватом» и договорился об обмене за несколько часов («Бизнес Online»)