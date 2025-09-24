Шевченко о Хмелевски: «Есть продолжение. Он отказывается ехать в «Ак Барс». Хочет в «Авангард»

Алексей Шевченко заявил, что Саша Хмелевски не хочет переходить в «Ак Барс».

Вчера «Салават Юлаев » обменял 26-летнего форварда в казанский клуб. Взамен команда из Уфы получила денежную компенсацию и защитника Уайатта Калинюка.

«Ребята. Есть продолжение. Хмелевски отказывается ехать в «Ак Барс ».

Он хочет в Омск. А поедет в «Торос », – написал журналист «Спорт-Экспресса» в телеграм-канале.

