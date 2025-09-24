Шевченко о Хмелевски: «Есть продолжение. Он отказывается ехать в «Ак Барс». Хочет в «Авангард»
Алексей Шевченко заявил, что Саша Хмелевски не хочет переходить в «Ак Барс».
Вчера «Салават Юлаев» обменял 26-летнего форварда в казанский клуб. Взамен команда из Уфы получила денежную компенсацию и защитника Уайатта Калинюка.
«Ребята. Есть продолжение. Хмелевски отказывается ехать в «Ак Барс».
Он хочет в Омск. А поедет в «Торос», – написал журналист «Спорт-Экспресса» в телеграм-канале.
7 вопросов вокруг перехода Хмелевски в «Ак Барс»
Спасать «Ак Барс» будет игрок за 200 миллионов. Хмелевски увели у «Авангарда»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
