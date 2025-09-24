  • Спортс
  • Ротенберг о юных следж-хоккеистах: «С каким же желанием они тренируются! Это пример многим нашим профессионалам, с которыми я работаю уже 15 лет»
Ротенберг о юных следж-хоккеистах: «С каким же желанием они тренируются! Это пример многим нашим профессионалам, с которыми я работаю уже 15 лет»

Роман Ротенберг отметил, что юные следж-хоккеисты тренируются с большим желанием.

– В воскресенье вы приезжали к детской следж-хоккейной команде из академии московского «Динамо». Как пообщались с ребятами?

– Мы очень ценим всех детишек, которые занимаются следж-хоккеем. Мы будем делать все возможное, чтобы им помогать. Мы очень трогательно пообщались, провели совместную тренировку.

Я видел, как каждый маленький мальчик и девочка проявляют характер, чтобы заниматься следж-хоккеем. Это словами не передать!

И эмоционально непросто, когда мы приезжаем на каток в семь утра, тренируем детишек. Видим, как они преодолевают себя. И в это время они счастливы, что занимаются на льду, что мы к ним приехали, что у них есть шайбы, клюшки.

С каким же желанием они тренируются! Это пример многим нашим профессиональным хоккеистам, с которыми я работаю уже 15 лет. Когда у них пропадает страсть к игре, то стоит приехать к этим мальчикам и девочкам, посмотреть в их счастливые глаза.

Потому что они очень любят хоккей! И эта любовь искренняя. Играть и тренироваться, как бы ни было тяжело. Это очень ценно. Мы сделаем все, чтобы помочь следж-хоккею и адаптивному спорту, – заявил первый вице-президент ФХР, член совета директоров «Динамо» и главный тренер «России 25». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
