  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг о букмекерах: «Все больше людей интересуются хоккеем, делают ставки. Благодаря денежным поступлениям мы развиваем массовый спорт, проводим детские и юношеские турниры»
6

Ротенберг о букмекерах: «Все больше людей интересуются хоккеем, делают ставки. Благодаря денежным поступлениям мы развиваем массовый спорт, проводим детские и юношеские турниры»

Роман Ротенберг высказался относительно букмекеров в спорте.

– Вы выступили на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт». Какое у вас отношение к букмекерам, насколько важна эта тема для нашего хоккея?

– Мы очень благодарны Единому регулятору азартных игр (ЕРАИ), и за счет нашей работы мы смогли повысить букмекерские отчисления. Все больше людей интересуются хоккеем, делают ставки на спорт.

И благодаря денежным поступлениям мы развиваем массовый спорт, проводим детские и юношеские турниры, помогаем адаптивному спорту.

Кроме того, в декабре пройдет наш традиционный международный турнир [Кубок Первого канала], который сборная России выигрывает в последние годы.

Теперь он состоится в Новосибирске, и мы всех приглашаем в этот прекрасный город с 10 по 14 декабря. Ждем полные трибуны, и это станет возможным в том числе благодаря работе с нашими партнерами. Мы вместе прошли пандемию, сложные жизненные вызовы.

И смогли сохранить все наши проекты и направления. Хоккей бурно развивается в стране. И тут большая заслуга ЕРАИ, – сказал первый вице-президент ФХР и член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoРоман Ротенберг
logoКубок Первого канала
logoКХЛ
сборная России U25
logoМатч ТВ
деньги
болельщики
любительский хоккей
детский хоккей
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг о Кубке Первого канала: «Впервые пройдет в Новосибирске, будет особенное событие. Сделаем все, чтобы в 3-й раз подряд завоевать этот престижный трофей»
1419 сентября, 19:26
Ротенберг о недопуске на Олимпиаду-2026: «Россия готова побеждать всех, даже Канаду. Сборная жила, живет и будет жить. В декабре проведем крупный международный турнир в Новосибирске»
5719 сентября, 18:40
Ротенберг о Кубке Первого канала: «Патриотический праздник, когда вся страна объединяется вокруг сборной России. Напомню, мы выиграли два турнира подряд, это очень тяжелый труд»
149 сентября, 08:56
Главные новости
КХЛ. СКА против «Авангарда», «Металлург» обыграл «Спартак», ЦСКА победил «Адмирал»
14751 минуту назадLive
«Металлург» выиграл 5 матчей подряд, команда Разина вышла на 1-е место в КХЛ. У «Спартака» 5-е поражение в 8 играх сезона
1653 минуты назад
«Эдмонтон» продлил контракт с Подколзиным на 3 года, зарплата форварда – 2,95 млн долларов за сезон
16сегодня, 16:15
Генменеджер «Авангарда» о Хмелевски в «Ак Барсе»: «Финально мы предложили больше, чем Казань. Решение было за «Салаватом», оно нас огорчило. Ситуация будет учтена в будущем»
19сегодня, 15:58
Овечкин может снова пропустить тренировку «Вашингтона» из-за травмы. Он не сыграл с «Бостоном» в первом выставочном матче
8сегодня, 15:39
Ротенберг о встрече с представителями Федерации хоккея Китая: «Обсудили внедрение методик программы «Красная Машина» в систему китайского хоккея»
9сегодня, 14:57Фото
«Авангард» о переходе Хмелевски: «Помогли коллегам максимально раскрутить новость 💪. Продолжаем поиски и обязательно найдем того самого»
13сегодня, 14:48
«Салават» обменял Хмелевски в «Ак Барс» на Калинюка и денежную компенсацию
62сегодня, 14:11
«Ак Барс» заплатит «Салавату» 230 млн рублей за Хмелевски («Вброс по борту»)
20сегодня, 13:31
Никитин о том, что ЦСКА 2 раза отдал преимущество в 2 гола: «Стабильность – признак мастерства. Мастерства игры на команду. Мы только учимся, поэтому «запои» бывают»
2сегодня, 13:13
Ко всем новостям
Последние новости
НХЛ. Выставочные матчи. «Монреаль» примет «Филадельфию», «Рейнджерс» сыграют с «Бостоном», «Тампа» против «Нэшвилла»
25 минут назад
Генменеджер «Ак Барса» о Хмелевски: «Один из лучших центрфорвардов КХЛ, усилит наши первые звенья. Благодарим «Салават» за успешную сделку»
539 минут назад
«Локомотив» переподписал контракт с Лихачевым, чтобы отдать форварда в аренду до конца сезона (Артур Хайруллин)
2сегодня, 15:49
Быков о Кузнецове: «Нельзя говорить о закате карьеры. Он сможет найти клуб, передать опыт и мастерство молодым хоккеистам. Будет востребован в нашей лиге и за рубежом»
2сегодня, 15:09
Конюшков об игре против СКА: «Без негатива выходили на матч. Благодарность Ларионову за то, что поработали с ним 3 года. Это большая величина для хоккея»
сегодня, 14:27
Яруллин помещен в список травмированных. Защитник «Ак Барса» пропустит минимум месяц («Бизнес Online»)
2сегодня, 13:59
Бурдасов об уходе из «Трактора»: «Если есть претензии – скажу в лицо. Гнилые действия ненавижу. У меня с Волковым никогда не было личных вопросов»
2сегодня, 13:55
Тамбиев о 4:5 от ЦСКА: «К ребятам нет претензий. Сражались, отыгрались, но надо уметь доводить такие матчи до логического завершения. Глубины состава не хватает»
сегодня, 13:43
Плющев о результатах «Авангарда»: «Ги Буше приглашал игроков, в которых видел возможность продолжить серьезную работу для достижения целей. Менеджер четко выполняет его указания»
1сегодня, 12:45
Сушинский о хет-трике Радулова в игре с «Сочи»: «Если Овечкин в НХЛ три забивает, там же не говорят, что остальные уступают. Надо порадоваться за него, он в хорошей форме»
сегодня, 12:27