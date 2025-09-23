Ротенберг о букмекерах: «Все больше людей интересуются хоккеем, делают ставки. Благодаря денежным поступлениям мы развиваем массовый спорт, проводим детские и юношеские турниры»

Роман Ротенберг высказался относительно букмекеров в спорте.

– Вы выступили на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт». Какое у вас отношение к букмекерам, насколько важна эта тема для нашего хоккея?

– Мы очень благодарны Единому регулятору азартных игр (ЕРАИ), и за счет нашей работы мы смогли повысить букмекерские отчисления. Все больше людей интересуются хоккеем, делают ставки на спорт.

И благодаря денежным поступлениям мы развиваем массовый спорт, проводим детские и юношеские турниры, помогаем адаптивному спорту.

Кроме того, в декабре пройдет наш традиционный международный турнир [Кубок Первого канала], который сборная России выигрывает в последние годы.

Теперь он состоится в Новосибирске, и мы всех приглашаем в этот прекрасный город с 10 по 14 декабря. Ждем полные трибуны, и это станет возможным в том числе благодаря работе с нашими партнерами. Мы вместе прошли пандемию, сложные жизненные вызовы.

И смогли сохранить все наши проекты и направления. Хоккей бурно развивается в стране. И тут большая заслуга ЕРАИ, – сказал первый вице-президент ФХР и член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг .