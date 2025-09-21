Ротенберг потренировался с детским «Динамо» по следж-хоккею: «Получил огромное удовольствие. Будем и дальше уделять большое внимание адаптивному спорту»

Роман Ротенберг потренировался с детской командой «Динамо» по следж-хоккею.

«Сегодня провели замечательную тренировку с детской следж-хоккейной командой «Динамо» (Москва) динамовской спортшколы. Ребятам от 12 до 18 лет.

Занятие началось в 7.00 утра и длилось два часа, и время на льду прошло очень продуктивно. Поделали с ребятами классные упражнения, а в конце тренировки провели товарищеский матч с командой клуба болельщиков «Динамо».

Лично получил огромное удовольствие от занятия, остался очень впечатлен заряженностью и самоотверженностью ребят.

16 сентября следж-хоккейной команде «Динамо» исполнилось 8 лет. После тренировки мы вместе с клубом болельщиков «Динамо » поздравили ее с днем рождения и подарили подарки.

Большое спасибо организаторам мероприятия, начальнику следж-хоккейной команды «Динамо» Алексею Гниленкову и тренеру Николаю Силкину. Вы делаете огромное дело!

Мы с «Динамо» и хоккейной школой «Красная Машина Юниор» будем и дальше уделять большое внимание следж-хоккею и адаптивному спорту», – написал в соцсетях член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг .

Фото: t.me/rotenberg81